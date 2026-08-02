‘Moya al Amanecer’ llena de música, teatro y gastronomía el casco histórico de la Villa de Moya

La Villa de Moya acogió este domingo una nueva edición de ‘Moya al Amanecer’, una propuesta cultural que volvió a reunir a vecinos y visitantes durante las primeras horas del día con una programación que combinó música en directo, gastronomía y teatro en distintos espacios del casco histórico.

La iniciativa convirtió varios enclaves emblemáticos del municipio en escenarios culturales, ofreciendo una experiencia que permitió recorrer diferentes puntos de la localidad mientras se disfrutaba de distintas disciplinas artísticas.

El Quinteto Resonancia abrió la jornada con un concierto al amanecer

La programación comenzó en la Plaza de la Concordia, donde el Quinteto Resonancia ofreció un concierto coincidiendo con la salida del sol. La actuación sirvió para inaugurar una mañana marcada por un ambiente tranquilo y por la combinación de cultura y espacio público.

Tras el recital, las personas inscritas en la actividad se desplazaron hasta el Parque Pico Lomito, donde pudieron compartir un desayuno preparado por La Colonial de Fontanales. La propuesta gastronómica estuvo elaborada con productos del municipio e inspirada en los amaneceres de Moya, poniendo en valor la producción local.

Un recorrido teatral por las calles del casco histórico

La tercera actividad de la jornada fue la representación itinerante de ‘Atartufad@s’, a cargo de la compañía D’Hoy Teatro. La obra recorrió diferentes calles y espacios públicos del casco de la Villa de Moya, integrando el entorno urbano en la puesta en escena.

La representación adapta en clave de humor la historia de Tartufo, un personaje que, mediante engaños, logra ganarse la confianza de un hombre adinerado para quedarse con sus bienes e influir sobre su familia. El espectáculo destacó por su carácter participativo, con interacción constante entre los actores, el público y los distintos escenarios del recorrido.

Una apuesta por acercar la cultura a los espacios públicos

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, señaló que esta iniciativa refleja la apuesta municipal por una cultura accesible y vinculada a los espacios públicos, favoreciendo el encuentro entre la ciudadanía a través de actividades diferentes.

Por su parte, el concejal de Cultura, Octavio Suárez, destacó la buena acogida de esta edición y subrayó el interés que despiertan las propuestas culturales innovadoras que permiten descubrir el municipio desde distintas perspectivas.