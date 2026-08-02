Muere un hombre de 53 años tras sufrir un accidente de tráfico y colisionar contra una vivienda en Mogán

Un hombre de 53 años perdió la vida en la noche de ayer, sábado 1 de agosto, tras verse implicado en un accidente de tráfico en la carretera GC-505, dentro del término municipal de Mogán, en el sur de Gran Canaria.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 22:13 horas, cuando se comunicó que un turismo había colisionado contra una vivienda y que su ocupante necesitaba asistencia sanitaria urgente.

El conductor sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el traslado

Tras recibir la alerta, el 112 activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios para atender el siniestro. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Guardia Civil.

El personal sanitario asistió al conductor en el lugar del accidente y comenzó su traslado al hospital. Sin embargo, durante el recorrido el afectado sufrió una parada cardiorrespiratoria, por lo que los profesionales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar recuperar sus constantes vitales.

La asistencia continuó en el Centro de Salud de Doctoral, donde finalmente se confirmó el fallecimiento del hombre pese a los esfuerzos realizados por el equipo sanitario.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del siniestro

La Guardia Civil se hizo cargo de las actuaciones relacionadas con el accidente y elaboró el atestado correspondiente, que permitirá esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión del vehículo contra la vivienda.

Por el momento, las autoridades no han facilitado más información sobre las posibles causas del accidente ni sobre los daños ocasionados en el inmueble.