La procesión marítima de la Virgen del Carmen vuelve a unir a Playa de Mogán y Arguineguín en una jornada marcada por la devoción

La procesión marítima de la Virgen del Carmen volvió a convertirse este domingo en uno de los actos más multitudinarios y esperados de las Fiestas del Carmen de Playa de Mogán. La celebración reunió a cientos de personas tanto en tierra como en el mar para acompañar a la patrona de los marineros en un recorrido que volvió a estrechar los lazos históricos entre Playa de Mogán y Arguineguín, dos localidades con una profunda tradición pesquera.

La jornada estuvo marcada por las altas temperaturas registradas en Gran Canaria, circunstancia que obligó a introducir cambios en la programación para garantizar la seguridad de participantes y asistentes.

La eucaristía se adelantó por la alerta por altas temperaturas

Debido a la situación meteorológica y a la alerta por calor, la organización decidió adelantar la misa prevista en la plaza Doctor Pedro Betancor de Playa de Mogán. La celebración religiosa comenzó a las 09:00 horas, evitando así las horas de mayor intensidad solar.

Tras la eucaristía, la imagen de la Virgen del Carmen recorrió en procesión las calles hasta el muelle pesquero, donde esperaba el barco Roque Nublo Primero, encargado de transportar la talla durante la travesía marítima. La embarcación estuvo capitaneada por Romén González Bravo de Laguna.

Junto a la imagen viajaron representantes municipales, entre ellos el concejal de Pesca, Víctor Gutiérrez, la concejala de Mayores, Yaiza Llovell, el jefe accidental de la Policía Local de Mogán, Marcos Domínguez, además de vecinos que participaron en este acto tradicional.

Procesión marítima de la Virgen del Carmen en Playa de Mogán / Javi Navarro

Más de un centenar de embarcaciones acompañaron a la Virgen

La procesión volvió a ofrecer una de las estampas más características de las fiestas patronales. La imagen fue escoltada por una comitiva formada por 10 barcos pesqueros y más de 100 embarcaciones de recreo, que navegaron por el litoral moganero entre sonidos de bucios, música y banderas.

El recorrido pudo seguirse desde distintos puntos de la costa, donde numerosas personas contemplaron el paso de la comitiva marítima. La tradición de acompañar a la Virgen del Carmen por mar constituye uno de los actos religiosos y populares con mayor arraigo en el municipio, reflejando el vínculo histórico entre la población y la actividad pesquera.

El encuentro entre las dos imágenes volvió a centrar la celebración

Al llegar al muelle de Arguineguín, la imagen procedente de Playa de Mogán fue recibida por la Virgen del Carmen de Arguineguín, devolviendo la visita que esta última había realizado semanas antes.

El saludo entre ambas imágenes, portadas a hombros por marineros del municipio, volvió a convertirse en uno de los momentos más emotivos de la jornada. Entre aplausos y vítores, las dos tallas realizaron también el tradicional gesto de reverencia ante la pequeña imagen de la Virgen del Carmen situada en su altar dentro del recinto portuario.

Posteriormente, la Banda La Pasión de La Aldea interpretó varias piezas musicales dedicadas a ambas advocaciones, poniendo el acompañamiento sonoro a uno de los actos centrales de las fiestas.

El calor obliga a modificar el recorrido previsto

Las elevadas temperaturas también condicionaron el desarrollo de la segunda parte de la celebración.

De forma excepcional, las dos imágenes no realizaron juntas el recorrido hasta la plaza de Las Marañuelas, como viene siendo habitual en ediciones anteriores. Tras el encuentro y la actuación musical, la Virgen del Carmen de Playa de Mogán volvió a embarcarse para regresar directamente a su puerto de origen, una decisión adoptada para reducir la exposición al calor tanto de los participantes como del público.

Las Fiestas del Carmen 2026 llegan a su fin

Las Fiestas del Carmen concluyen este domingo, 2 de agosto, tras de cerca de un mes de actos que arrancaron el pasado 6 de julio en Arguineguín. El programa finalizará con una verbena amenizada por el grupo D’ Music, a las 19:00 horas, en la plaza Doctor Pedro Betancor León de Playa de Mogán, y con la entrega de trofeos de los diferentes torneos celebrados durante las fiestas.