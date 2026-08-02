El restaurante de Gran Canaria que conquista con cocina canaria y carnes a la brasa: sus costillas con piña son un imprescindible
Uno de los puntos fuertes del establecimiento es la relación calidad-precio que ofrece
Gran Canaria conserva establecimientos en los que disfrutar de la cocina canaria a precios económicos es posible. Uno de ellos es el Asadero La Caldera, un restaurante que se ha convertido en una parada obligatoria por sus elaboraciones caseras, sus carnes a la brasa y su excelente relación calidad-precio.
Cocina canaria
La propuesta gastronomía del Asadero La Caldera se centra en reunir los platos de la gastronomía canaria tradicional. Entre ellos se encuentran:
- Potaje de Berros
- Queso asado con mojos o queso frito
- Churros de pescado
- Ropa Vieja
- Garbanzada
Un plato que triunfa entre los clientes
Uno de los grandes reclamos del asadero son sus costillas de cerdo hervidas con piña y papas, una elaboración características de las islas que no es fácil encontrar en cualquier establecimiento.
Un plato que se ha convertido en una de sus especialidades y por el cual muchos comensales deciden hacerle una visita. Además, el restaurante también cuenta con carnes a la brasa.
Como broche final, los amantes del dulce pueden disfrutar de algunos de sus postres caseros como el polvito uruguayo, el arroz con leche o brownie.
Uno de los aspectos que más destacan los clientes son los precios, ya que el local ofrece raciones generosas en las que se disfruta la calidad en cada bocado y todo a precios ajustado, algo que tienen en cuenta muchos comensales.
Horario y ubicación
Asadero La Caldera se encuentra en el Camino a la Caldera, 14, La Caldera (Firgas). Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción e quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones tradicionales.
El establecimiento cuanta con un horario que varía dependiendo el día:
- Lunes a jueves: 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 horas.
- Viernes: 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 00:00 horas.
- Sábado: 12:00 a 17:00 y de 19:00 a 00:00 horas.
- Domingo: 12:00 a 17:00 y de 19:30 a 22:30 horas.
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