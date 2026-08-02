El restaurante de Gran Canaria que conquista con cocina canaria y carnes a la brasa: sus costillas con piña son un imprescindible

Gran Canaria conserva establecimientos en los que disfrutar de la cocina canaria a precios económicos es posible. Uno de ellos es el Asadero La Caldera, un restaurante que se ha convertido en una parada obligatoria por sus elaboraciones caseras, sus carnes a la brasa y su excelente relación calidad-precio.

Cocina canaria

La propuesta gastronomía del Asadero La Caldera se centra en reunir los platos de la gastronomía canaria tradicional. Entre ellos se encuentran:

Potaje de Berros

Queso asado con mojos o queso frito

Churros de pescado

Ropa Vieja

Garbanzada

Un plato que triunfa entre los clientes

Uno de los grandes reclamos del asadero son sus costillas de cerdo hervidas con piña y papas, una elaboración características de las islas que no es fácil encontrar en cualquier establecimiento.

Un plato que se ha convertido en una de sus especialidades y por el cual muchos comensales deciden hacerle una visita. Además, el restaurante también cuenta con carnes a la brasa.

Como broche final, los amantes del dulce pueden disfrutar de algunos de sus postres caseros como el polvito uruguayo, el arroz con leche o brownie.

Uno de los aspectos que más destacan los clientes son los precios, ya que el local ofrece raciones generosas en las que se disfruta la calidad en cada bocado y todo a precios ajustado, algo que tienen en cuenta muchos comensales.

Horario y ubicación

Asadero La Caldera se encuentra en el Camino a la Caldera, 14, La Caldera (Firgas). Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción e quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones tradicionales.

El establecimiento cuanta con un horario que varía dependiendo el día: