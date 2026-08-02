Telde homenajea a Miguel Jiménez, Antonio Cabrera y Gregoria González

El pleno del Ayuntamiento de Telde aprueba después de cinco años de tramitación que el pasaje situado junto al Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez pase a denominarse Pasaje Miguel Jiménez Pérez. A su vez, el centro de FP pasará a llamarse Centro Integrado de Formación Profesional Telde–Profesor Antonio Cabrera Pérez; y acuerda el nombramiento del Centro Ocupacional Gregoria González Valerón.

La iniciativa del paseo partió de colectivos sociales, culturales y vecinales del municipio. Meclasa, la Asociación Costumbrista, Folclórica y de Tradiciones Ábora del Faycán y la Asociación de Vecinos Valdemontes solicitaron al Consistorio que un espacio público de la ciudad llevara el nombre de Miguel Jiménez Pérez. Las tres entidades coincidieron, además, en proponer como ubicación el pasaje situado junto al Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, un espacio vinculado a la actividad cultural de Telde. Las peticiones fueron presentadas por Leonardo Hernández, presidente de Meclasa y Ábora del Faycán, y por Paz Monzón, presidenta de Valdemontes.

Las solicitudes dieron lugar a la apertura del expediente administrativo en abril de 2021. Sin embargo, el procedimiento no llegó a completarse y permaneció sin avances durante varios años.

El Ayuntamiento retomó posteriormente su tramitación, completó los informes necesarios y elevó la propuesta al pleno, que ha terminado aprobando tanto la denominación como la ubicación planteada inicialmente por las asociaciones.

A su vez, el Centro Integrado de Formación Profesional Telde–Profesor Antonio Cabrera Pérez, responde a una fórmula que preserva el reconocimiento municipal a la figura del histórico docente y, al mismo tiempo, incorpora una referencia directa al municipio para reforzar la identificación del centro en programas y proyectos de ámbito nacional e internacional.

El Centro Integrado de Formación Profesional tiene sus orígenes en el antiguo Centro Nacional de Formación Profesional de Telde, creado en 1975 y trasladado a su actual sede de Las Remudas en 1980.

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Por último, el Centro Ocupacional municipal para ser el Centro Ocupacional Gregoria González Valerón, culminando así un procedimiento administrativo promovido para reconocer la trayectoria y el compromiso de una mujer que dedicó gran parte de su vida al servicio público, la educación, la cultura y el desarrollo social del municipio. n