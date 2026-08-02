Telde prepara la vuelta del mercado con más de 30 puestos vacíos

Más de 30 puestos del mercado de Telde esperan nuevo dueño. El recinto municipal, con capacidad para albergar hasta 56 puestos, acumula decenas de espacios vacíos después de casi cuatro décadas sin que se hayan revisado las concesiones administrativas. El Ayuntamiento de Telde prepara ahora la licitación de estos puestos para volver a ponerlos en uso y dar entrada a nuevos comerciantes.

El mercado arrastra desde hace años una situación irregular, con espacios que se han ido quedando cerrados sin que se culminaran los expedientes de baja ni se tramitaran nuevas concesiones. Desde 1986 no se había realizado una revisión de estas autorizaciones, y durante este tiempo se han producido todo tipo de situaciones: titulares que han fallecido, negocios que han echado el cierre y comerciantes que han tenido que abandonar la actividad por diferentes motivos, entre ellos problemas de salud.

Aunque actualmente los puesteros desarrollan su actividad en el área polivalente de Narea, a la espera de que el mercado vuelva a abrir sus puertas después de más de ocho años cerrado, son alrededor de 20 comerciantes los que continúan trabajando fuera del recinto principal. Además, el Ayuntamiento de Telde prepara también la licitación de cuatro puestos gastronómicos que se incorporarán al mercado municipal, una nueva oferta que busca ampliar los servicios del espacio y recuperar parte de la actividad perdida durante los años de cierre.

El Ayuntamiento trabaja en darle un lavado de cara y una visión más novedosa al mercado municipal con motivo de su reapertura. En esa línea el alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, ha aprovechado el tirón de las redes sociales para lanzar una encuesta entre los vecinos y conocer qué tipo de oferta gastronómica les gustaría incorporar al recinto, más allá de los productos básicos que tradicionalmente han formado parte del mercado.

La consulta busca recoger propuestas de los ciudadanos sobre nuevos servicios o establecimientos que puedan complementar la actividad comercial del espacio y contribuir a atraer visitantes tras su esperada reapertura. «Todos estos expedientes, un total de 56, estaban en papel, y ha sido muy costoso digitalizarlos y contrastar toda la información, más aún después de cambiar el modelo de gestión», explica el regidor municipal.

El mercado de Telde permanece cerrado desde 2018. Ese año, después de varias advertencias del Gobierno de Canarias sobre las deficiencias detectadas en las instalaciones eléctricas del recinto, se decidió cortar el suministro, una medida que obligó al traslado provisional de los puesteros al área polivalente de Narea. Desde entonces, los comerciantes han continuado desarrollando su actividad en este espacio temporal a la espera de la rehabilitación del edificio original y de una reapertura que permita recuperar uno de los espacios comerciales tradicionales del municipio.

Con la situación administrativa ya aclarada y buena parte de los requisitos resueltos, el siguiente paso será que los propios vendedores analicen las mejoras e inversiones necesarias que deberán acometer en sus puestos antes de recuperar la actividad en el mercado municipal. Y, aunque no hay una fecha de apertura exacta, la intención del Consistorio es que las puertas se vuelvan a abrir después del verano y antes del mes de noviembre.

Además, el Ayuntamiento ya ha resuelto otro de los asuntos más enquistados: la gestión del inmueble. El proceso culminó con la adjudicación a la empresa Gratec SA, la única firma que se presentó al concurso convocado el pasado mes de enero. La propuesta de la compañía incluye, entre otras mejoras, la implantación de un sistema informatizado de gestión del mantenimiento, un aspecto que fue valorado de forma positiva por la mesa de contratación.

Asimismo, el Ayuntamiento ya ha ejecutado parte de las mejoras previstas en las infraestructuras del edificio. Entre las actuaciones realizadas destaca la instalación de nuevas cámaras de frío, un elemento fundamental para garantizar la correcta conservación de los productos y facilitar la vuelta a la actividad comercial del mercado lo antes posible.