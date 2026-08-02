El tiempo: alerta máxima por altas temperaturas y riesgo de incendio forestal en Gran Canaria tras superar los 44 grados este domingo

El Gobierno de Canarias declara la alerta máxima por altas temperaturas y por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria a partir de las 11 horas del lunes, después de superar los 40 grados durante varios días seguidos. La Isla se ha achicharrado de día, al alcanzar este domingo los 44,3 grados en Tasarte (La Aldea) como máxima del día en toda España; pero también de madrugada, donde los residentes de la cuenca sur sufrieron para conciliar el sueño después de que el termómetro llegara a marcar 34,2 durante la pasada medianoche en San Bartolomé de Tirajana.

El Gobierno ha adoptado la vigilancia máxima después de «un episodio de altas temperaturas de varios días de duración y una incidencia mayor especialmente en Gran Canaria, donde afectará sobre todo a la cuenca de Tejeda y a medianías del sureste y oeste y localmente se podrán superar 40 grados centímetros». A su vez, el resto del archipiélago se mantendrá en situación de alerta por el calor, y en las islas occidentales también permanecerá vigente la alerta la amenaza de incendios forestales.

La cuenca sur y Agaete

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró a las cuatro y media de este domingo 44,3 grados en el pueblo aldeano de Tasarte, que es el máximo diario nacional. La zona de Lomo Pedro Alfonso, en San Bartolomé, alcanzó los 41,5 grados, por los 40,6 de Agüimes.

Los datos se mantuvieron en niveles muy altos en la cuenca Sur, pero también en el Noroeste, con los 34,7 grados de máxima en Agaete, donde también se alcanzaron rachas máximas de viento, con 73 kilómetros por hora.

La playa de Arinaga (Agüimes), a rebosar este domingo. / ANDRES CRUZ

Los residentes en municipios del sureste, sur y el interior de la Isla pasaron también una noche complicada para poder descansar, si no tenían aire acondicionado u otro equipamiento para rebajar las temperaturas interiores.

El marcador de la estación de El Matorral de San Bartolomé de Tirajana marcó a las ocho de la mañana de este domingo 34,2 grados centígrados. Y en la medianoche el termómetro marcó 33,7 grados en Lomo Pedro Afonso, en el mismo municipio turístico.

"Un horno irrespirable"

Algún residente en la zona reconoce que fue una noche complicada para descansar, y que en las primeras horas de la mañana era «un horno irrespirable», debido al aire caliente.

Esta situación se produce después de que se alcanzaran los 42,2 grados en Agüimes como temperatura máxima de Canarias el sábado.

La Agencia prevé pocos cambios para este lunes, permaneciendo las temperaturas muy altas. Se alcanzarán los 40 grados en las medianías orientadas al sur y cumbres de Gran Canaria entre las 11 y 19 horas, con rachas muy fuertes de viento del nordeste en vertientes sudeste y oeste de Gran Canaria y La Gomera.

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