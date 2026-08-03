Más de 45 productores de Gran Canaria participan en la Feria KM.0 de Fontanales, en Moya

La Villa de Moya acoge los días 15 y 16 de agosto una nueva edición de la Feria KM.0 en Fontanales, con la participación de más de 45 productores de distintos puntos de Gran Canaria. La cita reúne alimentos, elaboraciones y productos ligados al sector primario insular.

Vecinos y visitantes podrán conocer de forma directa el trabajo de productores de varios municipios y adquirir alimentos elaborados en la isla. Los quesos de Fontanales, uno de los productos más reconocidos de Moya, ocuparán un lugar destacado durante el fin de semana.

La feria ocupará la explanada del colegio de Fontanales, cubierta por el conjunto de más de 1.300 paraguas que decora este espacio durante el verano. El montaje combina la actividad comercial con el paisaje y el carácter rural del núcleo.

La organización plantea la feria como un escaparate para la producción local y como un punto de encuentro entre productores y consumidores. La programación centra su atención en la gastronomía, la tradición y la venta directa.

"La Feria KM.0 es una magnífica oportunidad para poner en valor la calidad de nuestros productos"

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destaca la importancia de la cita para el sector agroalimentario. “La Feria KM.0 es una magnífica oportunidad para poner en valor la calidad de nuestros productos y el trabajo de quienes forman parte del sector agroalimentario de Moya y, por ende, de Gran Canaria”, señala.

Afonso también vincula el consumo de proximidad con la economía local. “Apostar por el producto de kilómetro cero es apostar por nuestra tierra, por nuestros productores y por una economía más cercana y sostenible”, afirma.

Una jornada en la que la gastronomía, el paisaje y la identidad de Gran Canaria son los grandes protagonistas

La concejala de Desarrollo Local, Belén Rivero, subraya que la feria permite a los participantes vender y presentar sus productos sin intermediarios. “Esta feria permite que productores de diferentes puntos de la isla puedan acercar directamente sus productos a vecinos y visitantes”, explica.

Rivero sostiene que el encuentro crea un espacio de promoción para el sector. “Queremos que quienes se acerquen a Fontanales descubran nuevos productos, conozcan a quienes están detrás de ellos y disfruten de una jornada en la que la gastronomía, el paisaje y la identidad de Gran Canaria son los grandes protagonistas”, añade.

Una iniciativa del Ayuntamiento de Moya y Elipse

El Ayuntamiento de Moya y Elipse organizan la feria, que cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias mediante el proyecto Dinamiza Rural.

Este programa impulsa la actividad económica en municipios de menos de 10.000 habitantes, apoya al sector primario y promueve el papel del medio rural dentro de la economía de las islas.