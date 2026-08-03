El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’

La Plaza de la Iglesia de Santa Brígida registró un lleno absoluto durante una nueva edición de ‘Me suena tu cara del pueblo’, la tradicional Escala en Hi-Fi de Adultos de las fiestas patronales. Durante una hora, vecinos, representantes municipales y trabajadores públicos cambiaron sus funciones habituales por actuaciones musicales y parodias.

Entre los participantes figuraron el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, el cura del municipio, una agente de la Policía Local y personal del Ayuntamiento. El espectáculo combinó música, coreografías y humor ante un público que respondió con aplausos y ovaciones.

Los vecinos son los protagonistas de la noche

Las actuaciones convirtieron a los propios habitantes del municipio en protagonistas de la noche. Cada número recurrió a la imitación, el vestuario y la interpretación para adaptar canciones y personajes conocidos al formato festivo.

El público siguió las actuaciones desde el inicio hasta el cierre y participó con risas y aplausos. La cercanía entre artistas y espectadores marcó una cita en la que muchos de los participantes representaban ámbitos conocidos de la vida local.

Semanas de preparación con muchos ensayos

Los integrantes del espectáculo dedicaron varias semanas a los ensayos, las coreografías y la preparación de los personajes. El resultado fue una función centrada en el entretenimiento y en la participación vecinal.

La Escala en Hi-Fi permitió mostrar otra faceta de personas vinculadas a la administración, la seguridad, la parroquia y la vida cotidiana del municipio. Durante la representación, el cargo institucional o profesional quedó en segundo plano.

Una tradición de las fiestas patronales de Santa Brígida

La actividad forma parte de las citas habituales del programa festivo de Santa Brígida. Su formato reúne actuaciones breves, imitaciones musicales y escenas humorísticas interpretadas por vecinos del municipio.

La nueva edición cerró una de las noches más concurridas de las fiestas patronales y reforzó el carácter participativo de la celebración. La implicación de los asistentes y de quienes subieron al escenario volvió a situar a la comunidad local en el centro del espectáculo.