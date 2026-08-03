El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
Vecinos y trabajadores públicos del municipio despliegan su talento artístico en una noche de música, baile y humor que llenó la Plaza de la Iglesia
La Plaza de la Iglesia de Santa Brígida registró un lleno absoluto durante una nueva edición de ‘Me suena tu cara del pueblo’, la tradicional Escala en Hi-Fi de Adultos de las fiestas patronales. Durante una hora, vecinos, representantes municipales y trabajadores públicos cambiaron sus funciones habituales por actuaciones musicales y parodias.
Entre los participantes figuraron el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, el cura del municipio, una agente de la Policía Local y personal del Ayuntamiento. El espectáculo combinó música, coreografías y humor ante un público que respondió con aplausos y ovaciones.
Los vecinos son los protagonistas de la noche
Las actuaciones convirtieron a los propios habitantes del municipio en protagonistas de la noche. Cada número recurrió a la imitación, el vestuario y la interpretación para adaptar canciones y personajes conocidos al formato festivo.
El público siguió las actuaciones desde el inicio hasta el cierre y participó con risas y aplausos. La cercanía entre artistas y espectadores marcó una cita en la que muchos de los participantes representaban ámbitos conocidos de la vida local.
Semanas de preparación con muchos ensayos
Los integrantes del espectáculo dedicaron varias semanas a los ensayos, las coreografías y la preparación de los personajes. El resultado fue una función centrada en el entretenimiento y en la participación vecinal.
La Escala en Hi-Fi permitió mostrar otra faceta de personas vinculadas a la administración, la seguridad, la parroquia y la vida cotidiana del municipio. Durante la representación, el cargo institucional o profesional quedó en segundo plano.
Una tradición de las fiestas patronales de Santa Brígida
La actividad forma parte de las citas habituales del programa festivo de Santa Brígida. Su formato reúne actuaciones breves, imitaciones musicales y escenas humorísticas interpretadas por vecinos del municipio.
La nueva edición cerró una de las noches más concurridas de las fiestas patronales y reforzó el carácter participativo de la celebración. La implicación de los asistentes y de quienes subieron al escenario volvió a situar a la comunidad local en el centro del espectáculo.
- Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
- Los apartamentos particulares del sur de Gran Canaria, en el punto de mira: los registradores piden reconocer su uso turístico
- Muere un hombre de 53 años tras sufrir un accidente de tráfico y colisionar contra una vivienda en Mogán
- Gran Canaria registra una madrugada de calor extremo con las temperaturas más altas de España, por encima de los 33ºC: las zonas afectadas
- Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
- Gran Canaria registra las temperaturas más altas de toda España durante la madrugada por la ola de calor: las zonas afectadas y alertas para este viernes
- Crisis política en San Mateo: la alcaldesa destituye al primer teniente alcalde y líder socialista por 'sus egos' y 'ambiente tóxico
- La Aemet pone en rojo por calor a Gran Canaria: estas son las zonas con “peligro extraordinario” por las altas temperaturas