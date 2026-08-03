La Bonoloto deja más de 300.000 euros en Gran Canaria

La Bonoloto ha dejado dos importantes premios en Gran Canaria en el sorteo celebrado este domingo, 2 de agosto de 2026. El mayor cayó en Carrizal, en el municipio de Ingenio, donde se validó el único boleto de primera categoría de toda España, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El acertante de los seis números recibirá un premio bruto de 319.694,94 euros. Sin embargo, no podrá quedarse con la cantidad completa: después de aplicar el gravamen especial de Hacienda, cobrará aproximadamente 263.755,95 euros netos.

La suerte también alcanzó a Teror, donde se selló uno de los tres boletos de segunda categoría. En este caso, el premio asciende a 38.750,90 euros y queda íntegramente exento de impuestos al no superar el límite de 40.000 euros.

La combinación ganadora de la Bonoloto estuvo formada por los números 2, 14, 21, 28, 33 y 40. El complementario fue el 4 y el reintegro correspondió al 8.

Solo un boleto consiguió acertar los seis números. Fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Carrizal, situada en la calle Carlos V, 56, en el municipio grancanario de Ingenio.

El premio unitario de primera categoría alcanzó los 319.694,94 euros, después de que la recaudación total del sorteo ascendiera a 1.880.914,50 euros.

La ausencia de más boletos con seis aciertos permitió que todo el premio de primera categoría recayera sobre un único resguardo.

Cuánto se queda Hacienda del premio de Carrizal

Los premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos hasta los 40.000 euros. La cantidad que supera ese límite tributa mediante una retención del 20%, aplicada directamente al cobrar el premio.

En el caso del boleto premiado en Carrizal, el cálculo queda así:

Premio bruto: 319.694,94 euros .

. Cantidad exenta: 40.000 euros .

. Base sometida al gravamen: 279.694,94 euros .

. Retención de Hacienda, al 20%: 55.938,99 euros .

. Premio neto aproximado: 263.755,95 euros.

Por tanto, Hacienda se lleva 55.938,99 euros y el ganador recibirá algo más de 263.755 euros.

La retención se practica en el momento del pago, por lo que el acertante no tiene que abonar previamente esa cantidad. Además, el premio no vuelve a tributar en el IRPF como una ganancia ordinaria, aunque sí pueden hacerlo posteriormente los rendimientos que genere el dinero, como intereses bancarios o beneficios de inversiones.

En caso de que el boleto pertenezca a varias personas, tanto el premio como los 40.000 euros exentos deben repartirse proporcionalmente entre los titulares. La identidad y el porcentaje de participación de cada ganador deberán quedar acreditados al efectuar el cobro.

Teror celebra otro premio de 38.750 euros

Gran Canaria también recibió uno de los tres premios de segunda categoría, reservados para los boletos con cinco aciertos más el número complementario.

Uno de esos resguardos fue validado en el Despacho Receptor número 44.115 de Teror, situado en la avenida de Venezuela, 14.

Los otros dos boletos premiados se sellaron en Girona y Málaga. Cada uno recibirá 38.750,90 euros.

En este caso, el afortunado de Teror podrá cobrar el premio completo. Al tratarse de una cantidad inferior a los 40.000 euros exentos, Hacienda no aplicará ninguna retención.

Otros premios del sorteo

La Bonoloto dejó además 91 boletos de tercera categoría, con cinco números acertados. Cada uno recibirá 638,75 euros.

Un total de 3.782 apuestas consiguieron cuatro aciertos y obtuvieron 23,05 euros, mientras que 66.287 boletos con tres números ganaron 4 euros.

El reintegro, dotado con 0,50 euros, correspondió a 378.533 apuestas.

Los premios de la Bonoloto pueden cobrarse durante los tres meses siguientes al día posterior a la celebración del sorteo. Los de mayor cuantía deben abonarse a través de las entidades financieras autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

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Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.