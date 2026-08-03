El café de Agaete, el único comercial de Europa, da un paso clave para su protección geográfica

El café de Agaete da un paso esencial para su inscripción en la Indicación Geográfica Protegida en Europa, un registro que persigue conservar e impulsar la calidad. El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias emite decisión favorable, y remite la documentación a la Comisión Europea a través del Ministerio de Agricultura los documentos relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas que establece las normas relativas a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios. El cultivo de El Valle solo reconoce la especie arabica y la variedad Typica.

La Asociación Agroagaete presentó este año en el registro de Calidad Agroalimentaria la solicitud para la protección del café de Agaete mediante una Indicación Geográfica, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 de mayo. Ahora, y tras no recibir oposición, da un paso más y el expediente se remite a Gobierno de España para su traslado directo a Europa, que es la que debe emitir la resolución final.

Suelo volcánico y microclima

La IGP Café de Agaete se fundamenta en las características específicas del producto, que derivan directamente del microclima y prácticas tradicionales del municipio; así como en la reputación histórica y actual en Canarias y fuera del archipiélago. Además, es el único grano cultivado en Europa a nivel comercial, y se cultiva exclusivamente la variedad Arábica Typica. El suelo volcánico y las condiciones climáticas aportan características organolépticas diferenciadas.

Cultivo de café. / LP / DLP

El cultivo de café se lleva a cabo en una altitud entre 150 y 550 metros sobre el nivel del mar (baja altitud para el cultivo de café, pero muy singular). Dentro de esta zona delimitada se llevan a cabo todas las fases del proceso productivo, incluyendo el cultivo, la recolección y el procesado húmedo y seco (despulpado, fermentación, lavado, secado y trillado), procesos que deben realizarse íntegramente en el municipio para garantizar su tipicidad.

El registro geográfico persigue amparar exclusivamente el café en grano verde, el tostado en grano y molido, obtenidos a partir de semillas del género Coffea, especie Coffea arabica L., variedad Typica, cultivada en el municipio. La variedad Typica constituye el material vegetal característico del área geográfica y es el único autorizado para la producción destinada a la IGP.

Tostado natural

Entre sus características físicas se incluye que el café verde presenta granos de color verdeamarillento, procedentes de cosechas recientes y con un contenido de humedad entre el 1 y el 12%. Se caracteriza por granos duros, de densidad media, y un nivel de calidad determinado conforme a estándares internacionales, garantizando su adecuada estabilidad y propiedades sensoriales. El «Café de Agaete» tostado se obtiene mediante tostado natural, sin aditivos, presentando granos de color uniforme y adecuados parámetros de calidad. El café molido procede exclusivamente del tostado, con características homogéneas y granulometría acorde al tipo de molienda, garantizando la ausencia de defectos y su correcta calidad final.

Secado del café en El Valle de Agaete. / LP / DLP

A su vez, los resultados químicos evidencian una composición equilibrada, con un contenido moderado de cafeína, niveles adecuados de humedad que garantizan la estabilidad del grano y un perfil nutricional caracterizado por una presencia significativa de proteínas, lípidos —principalmente ácidos grasos insaturados— y azúcares, destacando la sacarosa. Asimismo, presenta bajos niveles de sodio y almidón.

Noticias relacionadas

Un siglo y medio

La reputación del café de Agaete se documenta desde finales del siglo XIX, con referencias de viajeros y naturalistas que destacaron su singularidad y calidad. Su reconocimiento internacional se consolidó en 1889 con la obtención de una medalla en la Exposición Universal de París. A lo largo del siglo XX, el cultivo se mantuvo gracias a la transmisión generacional, preservando su valor dentro de la cultura agrícola local. En la actualidad, su reputación continúa reforzándose mediante programas, estudios y reconocimientos