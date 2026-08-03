Canarias ya prepara el gran eclipse solar de agosto: así podrás verlo de forma segura

Canarias se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de 2026. El próximo 12 de agosto, el Archipiélago podrá contemplar un eclipse parcial de Sol de gran magnitud, un fenómeno que el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología acercará a la ciudadanía con una red de ocho puntos de observación, uno en cada isla, donde divulgadores científicos explicarán el desarrollo del eclipse y las claves para seguirlo con seguridad.

La iniciativa busca convertir este fenómeno en una experiencia compartida por todo el Archipiélago. Durante la tarde del eclipse, los asistentes podrán conocer cómo se producen este tipo de eventos, cuáles serán las distintas fases de la ocultación del Sol y cómo evolucionará el fenómeno hasta la puesta de sol. Todo ello acompañado de explicaciones divulgativas y material específico para la observación segura.

Como parte de la campaña, a partir del martes 4 de agosto, todas las personas que visiten el Museo Elder recibirán junto a su entrada una gafa homologada para la observación solar, mientras que el día del eclipse también se repartirán gratuitamente en los distintos puntos habilitados en las islas. El centro recuerda que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección certificada y advierte de que elementos como radiografías, cristales ahumados o gafas de sol convencionales no ofrecen una protección adecuada.

Un eclipse visible desde todo el Archipiélago

Aunque la franja de totalidad atravesará otras zonas de España, desde Canarias el eclipse podrá observarse como un eclipse parcial, con una ocultación del disco solar que oscilará aproximadamente entre el 66 % y el 74 %, dependiendo de la isla y del lugar desde el que se contemple. Los emplazamientos elegidos priorizarán espacios con buena visibilidad hacia el horizonte oeste, ya que el fenómeno se desarrollará durante las últimas horas de la tarde. La ubicación exacta de cada punto de observación y los horarios se anunciarán próximamente.

A partir de este próximo martes 4 de agosto, quienes acudan a visitar el Museo recibirán con su entrada una gafa de observación solar homologada. / Museo Elder

Una experiencia científica abierta al público

La iniciativa cuenta con la colaboración de ayuntamientos, la Delegación del Gobierno en Canarias, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE, y forma parte de la apuesta del Museo Elder por acercar la astronomía al conjunto de la sociedad.

Esta convocatoria da continuidad al proyecto 3CLIPSE, impulsado por el propio museo, que reunió a más de treinta planetarios y museos científicos de España y varios centros de Portugal para divulgar la sucesión de eclipses solares de 2026, 2027 y 2028. Con esta nueva acción, el Museo Elder pretende que ninguna isla quede al margen de uno de los grandes espectáculos astronómicos del año y que la ciudadanía pueda disfrutarlo con conocimiento, seguridad y acompañamiento científico.