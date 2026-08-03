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El Centro de Salud de Vecindario reúne a una treintena de mujeres en una jornada sobre el cuidado del suelo pélvico

La iniciativa puso el broche final a las II Jornadas de Salud y Mujer con una sesión práctica centrada en la prevención, el autocuidado y la salud femenina

El Centro de Salud de Vecindario cierra las 'II Jornadas de Salud y Mujer' con una sesión sobre suelo pélvico

El Centro de Salud de Vecindario cierra las 'II Jornadas de Salud y Mujer' con una sesión sobre suelo pélvico / LP/DLP

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Una treintena de mujeres participaron el pasado viernes en una jornada dedicada al cuidado del suelo pélvico organizada por el Centro de Salud de Vecindario, una actividad con la que concluyó la segunda edición de las Jornadas de Salud y Mujer, un programa desarrollado durante el mes de julio para fomentar el bienestar femenino desde un enfoque integral.

Bajo el título 'Dos miradas hacia el suelo pélvico', la sesión fue impartida por la médica Ivonne Navarro y la fisioterapeuta Vanessa Eugenio, quienes abordaron la importancia de prevenir y cuidar esta parte del cuerpo a través de recomendaciones prácticas y herramientas que las asistentes pueden incorporar a su vida cotidiana.

El encuentro combinó la perspectiva médica y fisioterapéutica para explicar cómo mantener una buena salud del suelo pélvico y prevenir posibles alteraciones. Según destacaron las participantes, la actividad resultó especialmente enriquecedora por la complementariedad de ambas visiones y por el carácter práctico de los contenidos impartidos.

Profesionales durante el taller

Profesionales durante el taller / LP/DLP

Un mes dedicado a la salud femenina

La jornada sirvió para cerrar las II Jornadas de Salud y Mujer, celebradas durante el pasado mes de julio bajo el lema 'Una flor, una mujer'. La iniciativa, impulsada por profesionales del Centro de Salud de Vecindario, ofreció un espacio de encuentro para promover el autocuidado y la salud integral de las mujeres mediante charlas y talleres impartidos por profesionales sanitarios y especialistas de diferentes ámbitos.

A lo largo del programa se abordaron cuestiones relacionadas con el bienestar emocional, el ejercicio físico, los hábitos saludables, la alimentación, la perspectiva de género en la atención sanitaria, la igualdad y la salud, los estereotipos que afectan al bienestar femenino y el autocuidado a través del movimiento.

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Las actividades contaron con la participación de profesionales del Centro de Salud de Vecindario, del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y de otras entidades, con el objetivo de acercar herramientas de prevención y promoción de la salud a las mujeres desde un enfoque participativo y multidisciplinar.

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