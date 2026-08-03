Cierran el merendero de Santa Lucía por la ola de calor: el Ayuntamiento pide extremar las precauciones

La ola de calor que afecta a Gran Canaria ya empieza a tener consecuencias. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha decidido cerrar el merendero de Santa Lucía casco y ha emitido un bando de Alcaldía en el que solicita a la población extremar las precauciones ante el episodio de altas temperaturas, que podría dejar registros superiores a los 40 grados en distintos puntos de la isla.

El Ayuntamiento cierra el merendero de Santa Lucía

La decisión se produce después de que el Gobierno de Canarias activara la situación de alerta máxima por altas temperaturas en Gran Canaria. Ante este escenario, la Unidad Operativa de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y del riesgo de incendios forestales.

Cruce de la Era del Cardón / La Provincia

Como medida preventiva, el Consistorio ha ordenado el cierre del merendero de Santa Lucía casco y ha reforzado la vigilancia en la zona alta del municipio, donde permanece desplegado un vehículo contra incendios de Protección Civil.

El calor podría superar los 40 grados

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas más elevadas se esperan en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sureste de Gran Canaria, donde los termómetros podrían superar los 40 grados.

El Ayuntamiento recuerda que este episodio de calor tendrá una duración de varios días y que estará acompañado de un ambiente muy seco debido a una inversión térmica baja. Además, podría registrarse calima débil, especialmente en algunos puntos de la isla.

El Ayuntamiento pide extremar las precauciones

A través del bando firmado por el alcalde, Francisco García López, el Ayuntamiento insiste en seguir las recomendaciones habituales para minimizar los riesgos derivados de las altas temperaturas.

Imagen de Altavista desde el cruce de la Era del Cardón / La Provincia

Entre ellas destacan:

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día.

Mantenerse correctamente hidratado y beber agua con frecuencia.

Reducir la actividad física al aire libre.

Buscar zonas de sombra o espacios climatizados.

No dejar nunca a menores ni personas mayores dentro de vehículos cerrados.

Consumir comidas ligeras y alimentos ricos en agua, como frutas y verduras.

Prestar especial atención a personas mayores, enfermas o que vivan solas.

Seguimiento continuo de la situación

El Consistorio ha explicado que realizará un seguimiento constante de la evolución del episodio de calor y recuerda que las medidas podrán modificarse en función de las actualizaciones meteorológicas y de las decisiones que adopte la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Mientras se mantenga la alerta máxima en Gran Canaria, el Ayuntamiento insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas.