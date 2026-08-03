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Colas en la Avenida Primero de Mayo por las obras del Guiniguada: así afecta el cierre de la GC-3 al tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

Las obras de impermeabilización del viaducto del Guiniguada ya están dejando importantes retenciones en varios puntos de Las Palmas de Gran Canaria. Este vídeo muestra el tráfico en la Avenida Primero de Mayo, una de las vías que está absorbiendo parte de la circulación desviada tras el cierre parcial de la GC-3. Un ejemplo de cómo está afectando la intervención a la movilidad en la capital. Más información