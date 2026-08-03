Canarias abre una convocatoria extraordinaria de inscripción para el aula abierta de la Escuela Infantil Las Folías por falta de menores

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha abierto una convocatoria extraordinaria con un período excepcional de nuevas inscripciones del 4 al 10 de agosto para la Escuela Infantil (E.I.) Las Folias, dirigida a menores nacidos durante el año 2024, por falta de menores para cubrir las plazas disponibles.

El plazo se abre tras el acuerdo de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias con Eduación para mantener las escuelas Anaga y Las Folías cerradas administrativamente hablando, pero con un aula de soporte en cada una de ellas, que pueda dar servicio a los menores de entre 2 y 3 años que tengan alguna dificultad para encontrar otras plazas.

Mientras que la escuela infantil Anaga mantiene a los 14 menores que pasaban de curso en esas instalaciones, Las Folías tan solo tiene cuatro en ese aula de reserva, por lo que aún quedan diez plazas sin cubrir para las que se ha abierto un nuevo periodo de inscripción.

Trámite de inscripción

Con el objetivo de facilitar el acceso a las plazas disponibles, las familias interesadas podrán presentar su solicitud durante este plazo a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias, donde estará habilitado el procedimiento correspondiente para realizar todos los trámites necesarios.

Estas aulas de soporte dependerán de las E.I. Bentenuya y La Fuente, respectivamente. Por ese motivo, al cumplimentar la solicitud, las personas solicitantes deberán seleccionar la Escuela Infantil La Fuente como centro solicitado y especificar en el apartado de observaciones "Las Folias", a fin de que la solicitud sea tramitada correctamente.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática, a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias, utilizando el procedimiento específico, o mediante el Registro Electrónico General, dirigidas a la Dirección General de la Protección de Infancia y Las Familias-Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores, empleando las solicitudes que pueden descargarse tanto desde la página web de la Consejería como desde el propio procedimiento de la sede electrónica.

Agilizar la burocracia

Con el fin de agilizar la tramitación de esta convocatoria extraordinaria, no será necesario aportar inicialmente la documentación económica de la unidad familiar, ya que, en caso de existir disponibilidad de plazas, no será preciso realizar el proceso de baremación. Únicamente si fuera necesario aplicar los criterios de baremación por concurrencia de solicitudes, la Administración se pondrá en contacto con las familias para requerir la documentación económica correspondiente.