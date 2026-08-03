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Déniz rompe su silencio tras su destitución en San Mateo

El exteniente de alcalde de San Mateo justifica el cambio de sentido de su voto y acusa a Falcón de romper el pacto sin convocar la mesa de seguimiento

Déniz rompe su silencio tras su destitución en San Mateo

Déniz rompe su silencio tras su destitución en San Mateo / LP/DLP

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

José Déniz, el concejal socialista destituido en el Ayuntamiento de San Mateo, ha respondido a su cese por parte de la alcaldesa Davinia Falcón (Avesan), quien le apartó el viernes por "falta de confianza" y un "ambiente tóxico", horas después de que los socialistas votaran en contra de que el consistorio asumiera los gastos jurídicos del exalcalde Antonio Ortega, en un procedimiento de 2021.

Sobre ese cambio de sentido del voto, Déniz ha explicado que en la comisión informativa el asunto se tramitó "por urgencia", sin contar con toda la documentación. Por ello, una vez recabada esa información, decidieron cambiar el voto, algo que considera "absolutamente normal".

El exteniente de alcalde de San Mateo justifica el cambio de sentido de su voto y anuncia que el PSOE no presentará una moción de censura

El exteniente de alcalde de San Mateo justifica el cambio de sentido de su voto y anuncia que el PSOE no presentará una moción de censura / LP/DLP

Déniz ha calificado su cese como "una situación claramente injusta y desleal" y ha acusado a Falcón de romper el pacto "sin convocar ninguna mesa de seguimiento", lo que, según explica, incumple el compromiso firmado en julio de 2024. El edil sostiene que la alcaldesa está llevando a cabo una presunta “campaña de difamación” orquestada, según denuncia, desde una página web afín a Avesan, la cual sostiene que habría recibido cerca de 40.000 euros de fondos municipales.

José Déniz ha descartado además una moción de censura y ha apostado por una oposición "constructiva" hasta las elecciones de mayo de 2027.

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