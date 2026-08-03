Las empresas de Gran Canaria podrán solicitar hasta 6.000 euros por contratar a colectivos de difícil inserción

El Cabildo de Gran Canaria destinará 3 millones de euros a una nueva convocatoria de ayudas para que empresas, autónomos y cooperativas contraten a personas desempleadas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. El Consejo de Gobierno aprobó la iniciativa, impulsada por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local, con el objetivo de favorecer la inserción laboral mediante incentivos económicos a la contratación.

La convocatoria está dirigida a la contratación de desempleados inscritos en el Servicio Canario de Empleo que residan en Gran Canaria y lleven al menos 30 días como demandantes de empleo. Entre los colectivos beneficiarios figuran los desempleados de larga duración, mayores de 45 años, menores de 30, mujeres víctimas de violencia de género o trata, personas con una discapacidad igual o superior al 33 % y personas del colectivo LGTBI+.

Las ayudas podrán solicitarlas personas trabajadoras autónomas, sociedades mercantiles y cooperativas con centros de trabajo en la isla. Cada empresa podrá presentar un máximo de tres solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

Incentivos por contratación

La línea de subvenciones contempla una ayuda base de 6.000 euros por cada contrato indefinido, 2.000 euros para los contratos de formación en alternancia y 3.000 euros para los contratos formativos dirigidos a la obtención de la práctica profesional.

La convocatoria incorpora mayores incentivos para los municipios de menos de 10.000 habitantes

En el caso de los contratos indefinidos, la cuantía podrá incrementarse cuando la contratación recaiga en determinados colectivos, como personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 o de 52 años y personas con discapacidad igual o superior al 45 %, entre otros supuestos previstos en la convocatoria.

Como principal novedad, el Cabildo incorpora este año un incremento adicional de entre 2.000 y 3.000 euros para las contrataciones realizadas en municipios de menos de 10.000 habitantes. Además, introduce modificaciones para ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas en situaciones sobrevenidas, como incapacidades temporales o determinadas suspensiones de contratos.

Refuerzo a autónomos

La convocatoria mantiene el apoyo específico a microempresas y trabajadores autónomos, además de priorizar la contratación en sectores considerados estratégicos para la economía insular, como la economía verde, azul, circular, digital y audiovisual.

La financiación inicial procede del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), aunque el Cabildo contempla la posibilidad de ampliar la dotación en hasta dos millones de euros adicionales si existe disponibilidad presupuestaria.

Junto a esta convocatoria, el Consejo de Gobierno aprobó también la selección de una entidad colaboradora que gestionará estas subvenciones durante los años 2026, 2027 y 2028. Para esa labor se destina una partida de 382.950 euros, con el objetivo de agilizar la tramitación y gestión de las ayudas.