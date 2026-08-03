La GC-3 colapsa tras el cierre del Guiniguada: las retenciones llegan hasta Barranco Seco y complican el acceso a Tafira

El cierre por fases del viaducto del Guiniguada ya empieza a tener sus primeros efectos sobre la circulación en Las Palmas de Gran Canaria. Durante la jornada de este lunes, la GC-3 ha registrado importantes retenciones en varios puntos, con colas que han alcanzado la zona de Barranco Seco.

La afección no se ha limitado únicamente a la Circunvalación. El aumento de tráfico en los recorridos alternativos también se ha dejado notar en las vías secundarias de acceso a Tafira, donde algunos conductores han encontrado más dificultades de lo habitual para completar sus desplazamientos.

El cierre del Guiniguada obliga a cambiar los recorridos habituales

Las obras del viaducto comenzaron este domingo 2 de agosto y mantendrán cortada una de las calzadas durante la primera quincena del mes. En esta primera fase, el cierre afecta al sentido norte, por lo que los vehículos que circulan desde el sur de la capital hacia zonas como Siete Palmas, Tamaraceite, Arucas o la GC-2 deben utilizar itinerarios alternativos.

Entre las principales rutas habilitadas se encuentran los túneles de San José (GC-31), la conexión por la Avenida Marítima y los accesos a través de Julio Luengo.

Más tráfico en San José, La Ballena y Julio Luengo

El dispositivo previsto por el Cabildo contempla que buena parte de los vehículos que antes utilizaban el viaducto tengan que desplazarse por la zona baja de la ciudad.

Por este motivo, se espera una mayor concentración de tráfico en puntos como los túneles de San José, La Ballena, Julio Luengo y la Avenida Marítima, especialmente durante las horas punta de entrada y salida del trabajo.

El corte se mantendrá durante todo agosto por las obras del viaducto

La intervención se divide en dos fases. La primera, activa desde el 2 hasta el 15 de agosto, afecta al tablero situado en el lado del mar, mientras que a partir del 16 de agosto los trabajos pasarán al sentido contrario.

El objetivo de la actuación es impermeabilizar los dos tableros del viaducto después de más de dos décadas en servicio y evitar nuevas filtraciones que puedan afectar a la estructura.