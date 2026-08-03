Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atasco en Gran CanariaMuere bebé calor CanariasVíctor Manuel PastorAccidentes CanariasUD Las PalmasLoterías en Canarias
instagramlinkedin

La GC-3 colapsa tras el cierre del Guiniguada: las retenciones llegan hasta Barranco Seco y complican el acceso a Tafira

Las obras en el viaducto del Guiniguada obligan a desviar el tráfico y complican la circulación en vías secundarias de acceso a Tafira

Las primeras consecuencias del corte del viaducto ya se dejan notar en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, con tráfico lento en la GC-3 y acumulación de vehículos en varias vías alternativas.

Las primeras consecuencias del corte del viaducto ya se dejan notar en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, con tráfico lento en la GC-3 y acumulación de vehículos en varias vías alternativas.

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

El cierre por fases del viaducto del Guiniguada ya empieza a tener sus primeros efectos sobre la circulación en Las Palmas de Gran Canaria. Durante la jornada de este lunes, la GC-3 ha registrado importantes retenciones en varios puntos, con colas que han alcanzado la zona de Barranco Seco.

La afección no se ha limitado únicamente a la Circunvalación. El aumento de tráfico en los recorridos alternativos también se ha dejado notar en las vías secundarias de acceso a Tafira, donde algunos conductores han encontrado más dificultades de lo habitual para completar sus desplazamientos.

El cierre del Guiniguada obliga a cambiar los recorridos habituales

Las obras del viaducto comenzaron este domingo 2 de agosto y mantendrán cortada una de las calzadas durante la primera quincena del mes. En esta primera fase, el cierre afecta al sentido norte, por lo que los vehículos que circulan desde el sur de la capital hacia zonas como Siete Palmas, Tamaraceite, Arucas o la GC-2 deben utilizar itinerarios alternativos.

Entre las principales rutas habilitadas se encuentran los túneles de San José (GC-31), la conexión por la Avenida Marítima y los accesos a través de Julio Luengo.

Más tráfico en San José, La Ballena y Julio Luengo

El dispositivo previsto por el Cabildo contempla que buena parte de los vehículos que antes utilizaban el viaducto tengan que desplazarse por la zona baja de la ciudad.

Por este motivo, se espera una mayor concentración de tráfico en puntos como los túneles de San José, La Ballena, Julio Luengo y la Avenida Marítima, especialmente durante las horas punta de entrada y salida del trabajo.

El corte se mantendrá durante todo agosto por las obras del viaducto

La intervención se divide en dos fases. La primera, activa desde el 2 hasta el 15 de agosto, afecta al tablero situado en el lado del mar, mientras que a partir del 16 de agosto los trabajos pasarán al sentido contrario.

Noticias relacionadas y más

El objetivo de la actuación es impermeabilizar los dos tableros del viaducto después de más de dos décadas en servicio y evitar nuevas filtraciones que puedan afectar a la estructura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
  2. Los apartamentos particulares del sur de Gran Canaria, en el punto de mira: los registradores piden reconocer su uso turístico
  3. Muere un hombre de 53 años tras sufrir un accidente de tráfico y colisionar contra una vivienda en Mogán
  4. Gran Canaria registra una madrugada de calor extremo con las temperaturas más altas de España, por encima de los 33ºC: las zonas afectadas
  5. Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
  6. Gran Canaria registra las temperaturas más altas de toda España durante la madrugada por la ola de calor: las zonas afectadas y alertas para este viernes
  7. Crisis política en San Mateo: la alcaldesa destituye al primer teniente alcalde y líder socialista por 'sus egos' y 'ambiente tóxico
  8. La Aemet pone en rojo por calor a Gran Canaria: estas son las zonas con “peligro extraordinario” por las altas temperaturas

Gran Canaria vive uno de los peores episodios de temperaturas extremas de los últimos años

Gran Canaria vive uno de los peores episodios de temperaturas extremas de los últimos años

Los grancanarios ante la ola de calor: "Prefiero pagar 300 euros de luz que una ambulancia por el calor"

Los grancanarios ante la ola de calor: "Prefiero pagar 300 euros de luz que una ambulancia por el calor"

Las empresas de Gran Canaria podrán solicitar hasta 6.000 euros por contratar a colectivos de difícil inserción

Las empresas de Gran Canaria podrán solicitar hasta 6.000 euros por contratar a colectivos de difícil inserción

Más de 245 marinos desamparados en el Puerto de Las Palmas: 18 casos de abandono en 23 años

Más de 245 marinos desamparados en el Puerto de Las Palmas: 18 casos de abandono en 23 años

Canarias abre una convocatoria extraordinaria de inscripción para el aula abierta de la Escuela Infantil Las Folías por falta de menores

Canarias abre una convocatoria extraordinaria de inscripción para el aula abierta de la Escuela Infantil Las Folías por falta de menores

Pesca persiste con el proyecto de la granja marina en la costa de La Aldea pese al rechazo social y político

Pesca persiste con el proyecto de la granja marina en la costa de La Aldea pese al rechazo social y político

La GC-3 colapsa tras el cierre del Guiniguada: las retenciones llegan hasta Barranco Seco y complican el acceso a Tafira

La GC-3 colapsa tras el cierre del Guiniguada: las retenciones llegan hasta Barranco Seco y complican el acceso a Tafira

Dos barcos pesqueros abandonados en el Puerto de Las Palmas, el 'Kaptain Rusak' y el 'Profesor Mikhaylo Alexandrov'

Tracking Pixel Contents