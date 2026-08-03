Gran Canaria en alerta extrema por el calor: más de 40 grados y riesgo de incendios

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activa la alerta máxima por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria a partir de las 11.00 horas de este lunes, 3 de agosto. La medida afecta a las zonas situadas por encima de la cota 400, mientras el resto de las islas permanece en situación de alerta.

Emergencias adopta la decisión según el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA), regulado por el Decreto 60/2014. El Ejecutivo autonómico también actualiza la alerta máxima por altas temperaturas conforme al Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Gran Canaria, el mayor impacto del calor: hasta 40 grados

El Gobierno de Canarias señala que el episodio de altas temperaturas durará varios días y alcanzará una intensidad mayor en Gran Canaria. Las previsiones sitúan las zonas más afectadas en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sureste y oeste, donde los termómetros pueden superar de forma puntual los 40 grados.

En Tenerife, el calor afectará principalmente a las medianías, a las zonas del Área Metropolitana orientadas al sudeste y, de forma localizada, a sectores costeros. El resto del archipiélago mantiene la alerta ante la evolución del episodio térmico.

Una inversión térmica baja agrava las condiciones

La inversión térmica se situará inicialmente en torno a los 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en las islas occidentales. Esta capa actúa como una frontera: por debajo queda el aire más fresco y húmedo, mientras que por encima domina una masa de aire más cálida y seca.

A medida que la inversión descienda, esas condiciones secas afectarán a cotas cada vez más bajas. El fenómeno favorecerá temperaturas altas y humedades inferiores al 30% en medianías, zonas altas y áreas forestales, lo que facilitará la propagación de un posible incendio.

Humedad inferior al 30% en zonas forestales

La masa de aire cálido y seco afectará de forma directa a las medianías y a las áreas forestales. Por encima de la inversión térmica, las humedades relativas caerán por debajo del 30%, una circunstancia que incrementa la facilidad de propagación del fuego.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque registrará intervalos localmente fuertes y aceleraciones en zonas expuestas y canales interinsulares. Emergencias mantendrá la vigilancia sobre este factor por su posible influencia en la evolución de un incendio forestal.

El riesgo crecerá durante los próximos días

Los productos meteorológicos que analiza el Gobierno de Canarias reflejan un incremento progresivo del riesgo de incendio forestal durante los próximos días, con una incidencia especial este lunes. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento refuerza el peligro en las zonas de medianías y monte.

La Dirección General de Emergencias mantendrá un seguimiento permanente de la situación. El organismo podrá modificar el ámbito territorial de la alerta máxima del INFOCA según la evolución de las predicciones y de los índices de riesgo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y del propio Gobierno autonómico.