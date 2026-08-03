El Hospital Doctor Negrín, primero de España en implantar un innovador stent para patologías venosas complejas

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín se ha convertido en el primer centro de España y uno de los primeros de Europa en implantar un nuevo stent diseñado específicamente para tratar patologías venosas complejas, un avance que amplía las alternativas terapéuticas para pacientes con este tipo de enfermedades.

El dispositivo, que acaba de obtener el marcado CE, está destinado al tratamiento de la estenosis de la vena cava inferior, una patología que dificulta el retorno de la sangre al corazón y que puede afectar gravemente a la calidad de vida de quienes la padecen. Su presentación oficial tendrá lugar el próximo mes de septiembre durante el congreso de la Sociedad Cardiovascular y de Radiología Intervencionista de Europa (CIRSE), que se celebrará en Copenhague.

Un tratamiento para casos complejos

La elección del Hospital Doctor Negrín responde a la experiencia acumulada por su Servicio de Radiología Vascular e Intervencionista en el abordaje de enfermedades venosas complejas, como la trombosis asociada al síndrome de May-Thurner, las estenosis benignas de la vena cava inferior o la afectación venosa derivada de procesos oncológicos.

El nuevo stent ha sido diseñado específicamente para adaptarse a la anatomía del sistema venoso, permitiendo restablecer el flujo sanguíneo y aliviar los síntomas provocados por este tipo de obstrucciones, para las que hasta ahora existían opciones terapéuticas más limitadas.

Tres pacientes ya se han beneficiado de la técnica

Los tres primeros procedimientos realizados en el centro hospitalario se han llevado a cabo en un hombre y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 40 y los 45 años, todos ellos con una enfermedad oncológica de base que había provocado una importante afectación venosa.

Gracias a esta técnica mínimamente invasiva, los especialistas lograron restablecer el retorno venoso y mejorar de forma significativa la situación clínica de los pacientes, favoreciendo además la continuidad de sus tratamientos y su recuperación funcional.

Referente en radiología intervencionista

Desde el Hospital Doctor Negrín destacan que la Radiología Vascular e Intervencionista continúa consolidándose como una especialidad clave en el tratamiento de patologías complejas mediante procedimientos cada vez más precisos, seguros y personalizados.

Noticias relacionadas

La incorporación de esta nueva tecnología, añaden, refuerza el papel del centro como referente nacional en intervencionismo vascular y su apuesta por introducir innovaciones que repercutan directamente en la atención y la calidad de vida de los pacientes.