El increíble rescate de un lagarto canario en Gran Canaria: le hicieron una RCP tras ser estrangulado por una culebra californiana y acabó comiendo compota

La historia de supervivencia de un lagarto canario ha sorprendido a muchos usuarios después de que el Cabildo de Gran Canaria difundiera las imágenes de su rescate en la isla. El ejemplar fue encontrado por los operarios de Stopculebrareal mientras estaba siendo atacado por una culebra californiana, que lo tenía estrangulado y en una situación límite.

La rápida intervención de los equipos permitió liberar al animal de la serpiente invasora y comenzar las labores de asistencia. El lagarto llegó a necesitar una reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar recuperar sus constantes vitales después del ataque.

Tras esos primeros momentos críticos, el trabajo de los especialistas permitió que el ejemplar comenzara una recuperación que dejó una de las imágenes más llamativas del rescate: el lagarto canario recibiendo alimento con una cuchara mediante una pequeña cantidad de compota mientras recuperaba fuerzas.

Lagartos de Gran Canaria en la zona de Arauz de Telde / LP/DLP

Más allá de la curiosa escena, el vídeo pone en valor la importancia de la labor que realizan los equipos dedicados al control de especies invasoras y a la conservación de la fauna única de Gran Canaria. Gracias a su actuación, un ejemplar que estuvo al borde de la muerte pudo superar el ataque y continuar con su recuperación.

La culebra californiana, una amenaza para la fauna de Gran Canaria

La protagonista negativa de esta historia es la culebra californiana (Lampropeltis californiae), una especie exótica invasora que se ha convertido en uno de los principales problemas para la biodiversidad de Gran Canaria.

Esta serpiente, introducida en la isla hace años, supone una amenaza especialmente grave para reptiles autóctonos que no han evolucionado junto a este depredador. Entre sus principales víctimas se encuentran especies como el lagarto canario, uno de los animales más representativos de la fauna insular.

Los trabajos de Stopculebrareal son fundamentales para intentar frenar la expansión de esta especie y reducir el impacto sobre los animales propios de Gran Canaria. Cada captura o intervención puede marcar la diferencia para la supervivencia de ejemplares que forman parte del patrimonio natural de la isla.