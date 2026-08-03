La inteligencia artificial se abre paso en los servicios públicos de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado la primera convocatoria del Programa de Experimentación Pública en inteligencia artificial (IA) y tecnologías emergentes, una iniciativa dirigida a empresas y proyectos tecnológicos con presencia en la isla para probar soluciones innovadoras aún no comercializadas en entornos reales de la Administración. La convocatoria 2026-2027 permitirá seleccionar hasta tres propuestas con potencial para mejorar la gobernanza y los servicios públicos.

Impulsado por el Servicio de Coordinación, Modernización e Innovación Administrativa, dependiente de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible que dirige Teodoro Sosa, el programa pretende facilitar que las empresas validen sus desarrollos con la colaboración de personal especializado del Cabildo. La participación de la institución no implicará contratación, subvenciones ni compromiso de implantar posteriormente las soluciones ensayadas.

El objetivo, según explicó Sosa, es convertir a Gran Canaria en "un espacio donde la innovación se pruebe, se aprenda y se mejore, generando beneficios compartidos para la Administración, las empresas y la ciudadanía". La iniciativa busca además fortalecer la capacidad del sector público para afrontar los retos de la transformación digital.

Validación de prototipos

La convocatoria se resolverá mediante concurrencia competitiva y está dirigida a empresas o proyectos tecnológicos con domicilio fiscal, oficina o presencia operativa en Gran Canaria. Los aspirantes deberán presentar una prueba de concepto o un prototipo funcional basado en IA o tecnologías emergentes que todavía no haya sido comercializado y que pueda aplicarse a la mejora de la gestión pública.

La Institución seleccionará tres proyectos para probarlos en servicios insulares, sin incluir contratación, subvenciones ni compromiso de implantar las propuestas

Los proyectos seleccionados participarán durante un periodo máximo de tres meses en sesiones de contraste con empleados públicos, con una dedicación máxima de una hora semanal. El propósito es recoger información que permita mejorar el diseño de las herramientas, comprobar su utilidad en un entorno administrativo y reducir los riesgos asociados a su desarrollo antes de salir al mercado.

Además, las iniciativas podrán incorporar como entidades colaboradoras a universidades, centros de investigación y desarrollo o entidades sin ánimo de lucro, ampliando así el ecosistema de innovación vinculado al programa.

Innovación pública

El Cabildo considera que esta fórmula permitirá a las empresas acceder de forma directa al conocimiento sobre las necesidades reales de la Administración, mejorar la usabilidad de sus soluciones y disponer de evidencias sobre su funcionamiento, aspectos que pueden facilitar posteriormente su financiación o la búsqueda de nuevos socios.

El programa se integra en el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública (PEGIP) y en las actuaciones del laboratorio Gran Canaria GobLab, además de alinearse con la Agenda España Digital, la Década Digital Europea 2030 y el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, orientado al desarrollo de sistemas fiables y centrados en las personas.

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Las bases de la convocatoria y el procedimiento para presentar las candidaturas ya se encuentran publicadas en la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria.