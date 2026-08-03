Maspalomas se prepara para refrescar el verano con Tardeo A Lo Bestia: Edición Fiesta del Agua 2
Si hay un plan que promete convertirse en uno de los imprescindibles del verano en Gran Canaria, ese es Tardeo A Lo Bestia: Edición Fiesta del Agua 2. La 1ª cita de Maspalomas Vive Fest en sus 3 días de festival, reunirá música en directo, diversión, animación y muchas sorpresas en una jornada pensada para disfrutar con amigos y en familia.
El evento tendrá lugar en el Campo David García de Maspalomas, cedido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, un espacio que volverá a convertirse en el escenario perfecto para vivir una experiencia diferente, donde la música y el ambiente veraniego serán los auténticos protagonistas.
Esta edición llega cargada de ritmo con un cartel que reúne a algunos de los artistas más reconocidos del panorama musical canario. Sobre el escenario actuarán Armonía Show, Savia Nueva, Paco Guedes, Yet Garbey, Jay Milán y Pedro Afonso, ofreciendo un recorrido por diferentes estilos musicales para que el público no deje de cantar y bailar durante toda la jornada. La fiesta estará acompañada además por un speaker que no dejará que estés sin bailar y un DJ que mantendrán la energía al máximo desde el inicio hasta el final del evento.
Pero Tardeo A Lo Bestia va mucho más allá de la música. La organización ha preparado una auténtica Fiesta del Agua,en su segunda edición. Habrá animación, regalos, sorpresas y un ambiente pensado para disfrutar del verano como nunca antes. A todo ello se sumará una zona gastronómica con food trucks, donde los asistentes podrán completar la experiencia en el evento.
El evento está dirigido a todos aquellos que quieran vivir un tardeo diferente, en un entorno al aire libre, rodeados de buena música, diversión y el mejor ambiente. Una propuesta que vuelve a demostrar la apuesta de Maspalomas Vive Fest por ofrecer experiencias de ocio que convierten el sur de Gran Canaria en uno de los grandes puntos de encuentro del verano para toda la familia.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Mastaquilla, pueden adquirirlas con antelación para no perderse esta edición que promete superar todas las expectativas.
Este verano, el agua, la música y la diversión vuelven a unirse en Maspalomas. Tardeo A Lo Bestia: Edición Fiesta del Agua 2 invita a dejar atrás la rutina, disfrutar del buen tiempo y crear recuerdos inolvidables en una jornada donde la única misión será pasarlo... ¡a lo bestia!
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