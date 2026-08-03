Mogán mantiene viva una tradición de más de 160 años en honor a San Antonio 'El Grande'

El municipio de Mogán volvió a rendir homenaje este domingo a San Antonio 'El Grande', una de las celebraciones religiosas con mayor arraigo del casco histórico y que, cada primer domingo de agosto, reúne a vecinos y fieles en torno a una tradición que se mantiene viva desde hace más de siglo y medio.

San Antonio 2026 / LP/DLP

La festividad tiene su origen en 1865, cuando los habitantes del municipio recurrieron a San Antonio para pedir protección ante una plaga de langostas que amenazaba sus cultivos. Como muestra de agradecimiento por la ayuda recibida, la población prometió honrar al santo cada primer domingo de agosto, una tradición que continúa celebrándose más de 160 años después.

Misa / LP/DLP

La jornada comenzó con una eucaristía presidida por el párroco Fernando García, tras la que dio comienzo la procesión por las calles del casco, acompañada por la Banda Pasión de La Aldea. El recorrido estuvo marcado por el recogimiento y la participación de numerosos vecinos, así como de representantes de la Corporación municipal.

Noticias relacionadas

La celebración concluyó en el pórtico de la iglesia, donde los asistentes entonaron la tradicional 'Canción de Los Pajaritos', poniendo el broche final a una festividad que forma parte del patrimonio religioso y cultural de Mogán y que sigue transmitiéndose de generación en generación