Pesca persiste con el proyecto de la granja marina en la costa de La Aldea pese al rechazo social y político

La consejería de Pesca del Gobierno de Canarias prosigue con el procedimiento para la instalación de una granja marina en la costa de La Aldea, a pesar de la decisión unánime de la Corporación y del Cabildo de rechazar el proyecto de acuicultura, y la oposición de colectivos sociales, ecológicos y el sector de la pesca tradicional, por su impacto en un espacio casi virgen de alto valor medioambiental. El expediente volverá a salir a exposición pública con un informe completo de impacto ambiental.

El alcalde de La Aldea, Pedro Suárez; su colega de Artenara, Jesús Díaz; la segunda teniente de alcalde de Gáldar, Valeria Guerra, y el gerente de la Mancomunidad del Norte, Alejandro Peñafiel, mantuvieron este lunes una reunión con el consejero del área del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero (a través de videoconferencia desde Santa Cruz de Tenerife), acompañado del director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, y técnicos del departamento para estudiar la situación del expediente promovido por la iniciativa privada.

En tramitación

Una granja marina en explotación. / LP / DLP

El Ejecutivo regional señaló en la reunión que el procedimiento sigue en tramitación y cumplió con la planificación establecida en el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura y la zonificación del mar establecida en la normativa autonómica. Tras sortear distintas exposiciones públicas y consultas interadministrativas, el proyecto cuenta con su inicial aprobación. Sin embargo, el Ministerio ha instado a que se tramite otra vez de forma ordinaria su declaración ambiental, ya que se había hecho de forma simplificada. En la nueva tramitación ambiental se podrán presentar nuevas alegaciones en la exposición pública, prevista para los próximos meses.

24 viveros

Gran Canaria Bass Company prevé la instalación de 24 viveros flotantes para la producción de 5.400 toneladas anuales de lubina. La iniciativa contaba con un presupuesto inicial de 6,8 millones de euros y un 90% de su capital procede de los Emiratos Árabes. La zona elegida dentro del Plan Regional del Gobierno (Zona de Interés Acuícola GC-9, se localiza entre las puntas de Góngora y La Aldea, en el litoral noroeste). Esta franja litoral está dentro del área de transición de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, siendo parte de su zona de transición dónde se permite la actividad económica, aunque supeditada a la conservación de los valores medioambientales y culturales del territorio.

Plan de ordenación de la acuicultura en la costa de Gran Canaria. / LP / DLP

Pesca recordó a la delegación del Norte que el expediente comenzó a tramitarse en 2018 y que la ordenación detallada de la zona se aprobó en 2023. Al mismo tiempo, se ha señalado que todo el procedimiento se ha tramitado "garantizándose la seguridad jurídica de todas las partes" y que en la próxima exposición pública de la nueva declaración ambiental se darán respuestas técnicas a todas las dudas. La reunión fue convocada a instancia de la Mancomunidad ante la preocupación social suscitada en los últimos meses por el proyecto de acuicultura en la costa de Artenara y La Aldea de San Nicolás.

Rechazo político

Como se recordará, el pleno del Ayuntamiento de La Aldea tomó un acuerdo unánime de rechazo a las granjas marinas en el litoral del municipio.

Manifestación en el muelle de La Aldea. / LP / DLP

A su vez, el Cabildo de Gran Canaria se sumó al rechazo unánime a estas instalaciones marinas durante la sesión plenaria de este 26 de junio.

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Los colectivos opositores recuerdan que las jaulas se colocarán muy cerca de dos espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación Sebadales de GüiGüí’ y Zona de Especial Protección para las Aves Espacio marino de Mogán–La Aldea, y dentro de los límites de la zona de transición de la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria. Además, en varias zonas próximas a la instalación se ha documentado la presencia del angelote (Squatina squatina), una especie de tiburón catalogado como en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.