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Las primeras consecuencias del corte del viaducto ya se dejan notar en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, con tráfico lento en la GC-3 y acumulación de vehículos en varias vías alternativas.

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El cierre por fases del viaducto del Guiniguada ya empieza a tener sus primeros efectos sobre la circulación en Las Palmas de Gran Canaria. Durante la jornada de este lunes, la GC-3 ha registrado importantes retenciones en varios puntos, con colas que han alcanzado la zona de Barranco Seco.