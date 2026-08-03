El PSOE critica el cierre por vacaciones del centro de información turística del Mirador de las Dunas de Maspalomas

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, ha denunciado el cierre al público del centro de información turística del Mirador de las Dunas, en Playa del Inglés, debido a las vacaciones de su personal. La concejala reclama al gobierno local que explique por qué no ha recurrido a las bolsas de empleo para cubrir las ausencias y mantener el servicio. Narváez sostiene que los periodos de descanso de la plantilla son previsibles y considera que la clausura del punto de información refleja una falta de planificación. Por ello, pide que se incorporen sustitutos durante las vacaciones para evitar que los visitantes encuentren cerrada la oficina situada junto a uno de los espacios más frecuentados de la zona turística.

Críticas a la planificación del personal

La portavoz socialista señala que las vacaciones “no surgen de un día para otro” y cuestiona que el Ayuntamiento no haya organizado con antelación las correspondientes sustituciones. Según expone, la ausencia de personal ha dejado sin atención directa a quienes acuden diariamente al entorno de las Dunas de Maspalomas. La representante del PSOE también reprocha al grupo de gobierno su participación en ferias internacionales de turismo mientras varios puntos municipales de información permanecen cerrados. A su juicio, existe una contradicción entre la promoción exterior del destino y la situación de los servicios de atención presencial.

Narváez centra sus críticas en las oficinas de Playa del Inglés, San Agustín y Tunte. La edil considera que su cierre perjudica la atención a los visitantes y proyecta una imagen inadecuada de los servicios turísticos municipales.

Las oficinas del Yumbo y el Faro siguen abiertas

La concejala diferencia esta situación de la existente en las oficinas ubicadas en el centro comercial Yumbo y en el Faro de Maspalomas, que, según indica, funcionan con normalidad. Narváez recuerda que estos dos puntos pertenecen a Turismo de Gran Canaria y no dependen directamente del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Para la portavoz socialista, esta diferencia evidencia que los problemas se concentran en los recursos gestionados por la Administración municipal. Por este motivo, reclama medidas para garantizar la continuidad del servicio durante las vacaciones, las bajas laborales y otras ausencias de la plantilla.

San Agustín lleva unos 18 meses cerrado

El cierre del punto del Mirador de las Dunas no sería, según Narváez, un caso aislado. La portavoz afirma que la oficina de San Agustín lleva alrededor de 18 meses cerrada debido a la baja médica de la trabajadora encargada del servicio. La edil asegura que el gobierno municipal ha atribuido la falta de reapertura a la escasez de personal. Frente a este argumento, insiste en la necesidad de utilizar las bolsas de empleo o establecer otros mecanismos de sustitución que permitan recuperar la atención al público. A esta situación se añade el cierre del punto de información de Tunte. Narváez considera especialmente relevante su falta de actividad durante el Año Jubilar, un periodo en el que la localidad recibe visitantes vinculados a esta celebración.

Petición de explicaciones a la Concejalía de Turismo

La portavoz socialista atribuye esta cadena de cierres a la gestión de la Concejalía de Turismo. También cuestiona que el área municipal destaque la evolución favorable de los datos turísticos mientras varias oficinas de atención directa permanecen sin prestar servicio. El Grupo Municipal Socialista reclama al gobierno local que informe sobre las causas de los cierres, detalle las medidas previstas para cubrir las ausencias de personal y establezca una planificación que permita reabrir los puntos de Las Dunas, San Agustín y Tunte.