El Seprona descarta maltrato a 40 perros en una finca de Telde

La Guardia Civil ha descartado indicios de maltrato animal en una finca del municipio de Telde tras una inspección realizada el pasado mes de julio a raíz de una denuncia ciudadana. Los agentes del Seprona comprobaron que los 40 perros de raza podenco presentes en el recinto se encontraban en buen estado de salud, correctamente identificados y sin evidencias de violencia, por lo que concluyeron que no existían infracciones administrativas ni indicios de delito.

La actuación se inició después de que un particular alertara telefónicamente de un supuesto caso de maltrato animal grave. Según la denuncia, en la finca habría alrededor de 150 perros en deficientes condiciones higiénico-sanitarias, además de restos óseos y un fuerte olor compatible con la descomposición de animales.

Ante la gravedad de la información, los agentes acudieron de forma inmediata al lugar y descartaron los aspectos más graves de la denuncia al no localizar animales muertos, restos óseos ni condiciones insalubres en las instalaciones.

Inspección conjunta

La Guardia Civil coordinó una nueva actuación con la Policía Local de Telde para revisar con mayor detalle el estado de los animales, las condiciones higiénico-sanitarias de la finca y el cumplimiento de la normativa sobre identificación y bienestar animal.

Durante la inspección se contabilizaron un total de 40 podencos, distribuidos en tres perreras situadas en distintos puntos de la finca, y constataron que ninguno presentaba lesiones compatibles con episodios de violencia o falta de cuidados y verificaron que todos estaban correctamente identificados y con las vacunas y tratamientos sanitarios obligatorios al día.

Asimismo, la revisión de las instalaciones no permitió localizar cadáveres, restos óseos ni otros elementos que evidenciaran una situación incompatible con el bienestar de los animales.

Sin infracciones

Una vez concluidas las comprobaciones técnicas y visuales, la Guardia Civil determinó que los hechos observados no constituían infracción administrativa ni existían indicios racionales de ilícito penal que justificaran la apertura de diligencias de investigación.

El instituto armado recuerda que la legislación española sanciona el maltrato, el abandono y la negligencia hacia los animales, tanto por la vía administrativa como por la penal, y subraya que la colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar situaciones reales de desamparo.

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No obstante, la Guardia Civil insiste en la importancia de que las denuncias y avisos se basen en hechos objetivos, con el fin de facilitar una actuación policial eficaz y ajustada a la realidad de cada caso.