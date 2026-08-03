Cristóbal Déniz, Teodora Suárez y Maximina Monzón, Hijos Predilectos de Valsequillo

El Ayuntamiento de Valsequillo ha aprobado por unanimidad la concesión de los Honores y Distinciones de 2027 a una veintena de personas y entidades por su contribución al municipio desde ámbitos como la educación, la cultura, la sanidad, el deporte, la investigación, el asociacionismo o la acción social.

Los nombramientos fueron respaldados en el pleno ordinario de julio y los galardones se entregarán el próximo 17 de septiembre en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel, dentro de las fiestas de San Miguel.

La propuesta, impulsada por la Concejalía de Cultura y Festejos, distingue a ocho nuevos Hijos Predilectos: Concepción Martel (Srta. Tita), por su trayectoria docente en el colegio Mirabala; al obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Déniz, por su labor pastoral y su vinculación con el municipio; a Francisco Gil, por su dedicación al deporte, las fiestas de San Miguel y la vida social; a Teodora Suárez (Hermana), primera concejala electa e impulsora del folclore; a Antonia Jesús Monzón, por su contribución a la educación infantil; a Nicolás Alfredo Velázquez, por su labor solidaria y comunitaria; a José Antonio Peñate, por su trayectoria de servicio público y asociacionismo; y a la catedrática de la ULPGC Maximina Monzón, por su carrera académica e investigadora.

A título póstumo recibirán esta distinción Manuel González Santana (Manolito El Cartero), por su cercanía y servicio a los vecinos; Teresa López (La Hilandera), por preservar un oficio tradicional; y Teresa Muñoz Mayor, por su trayectoria sanitaria.

Entre los galardonados figuran docentes, sanitarios, religiosos, investigadores y colectivos vecinales

El municipio nombrará además Hijos Adoptivos a Juan Viera, por su compromiso con la UD Valsequillo y el deporte base; al humorista gráfico J. Morgan, por su colaboración con la vida cultural y social; a Andrés Sarmiento (Pepito), por su vocación de servicio; a Román Altuna, por su apoyo al desarrollo cultural y deportivo desde el ámbito empresarial; y a Bartolomé Eugenio Robaina, por su labor educativa y comunitaria.

También, a título póstumo, distinguirá a Elvira Cayetana Vaquero, por su labor al frente del colegio Mirabala y como concejala; al párroco Ángel Rodríguez, por su cercanía con los vecinos; y al periodista y escritor Adolfo Santana, por su defensa de la historia y las tradiciones de Valsequillo y Canarias.

Almendras de Plata

El pleno acordó además conceder las Almendras de Plata 2027 a la Asociación de Vecinos de La Era de Mota, por su labor en la participación ciudadana y la conservación de las tradiciones, y a Jorge Hernández Duarte, presidente de la Fundación Yrichen y antiguo párroco de Valsequillo, por su trayectoria social y su compromiso con las personas más vulnerables.

El concejal de Cultura y Festejos, Armando Suárez, destacó que estos reconocimientos distinguen a personas que "han destacado por su compromiso social con el municipio", aunque aseguró que existen "muchas más" que serán homenajeadas en futuras ediciones. "Este es un camino que queremos recorrer junto a nuestros vecinos y vecinas año tras año", afirmó.

El alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, felicitó a todos los galardonados y a sus familias y subrayó que los distinguidos representan valores de "humildad" y compromiso con el municipio. "Cada una de estas personas, desde su ámbito de actuación, contribuyen a hacer pueblo. A través de la entrega a los demás, sin pedir nada a cambio", señaló el regidor.

Acto en septiembre

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 17 de septiembre, en el marco de las fiestas y feria en honor a San Miguel, en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

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El acto reunirá a los nuevos Hijos Predilectos, Hijos Adoptivos y Almendras de Plata, en una edición que pone el foco en el reconocimiento público a vecinos y colaboradores cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo y a la identidad de Valsequillo desde diferentes ámbitos profesionales y sociales.