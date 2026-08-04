Agaete vuelve a rendirse a La Rama en una jornada de más de 20 horas de fiesta ininterrumpida
Miles de personas llenan las calles de la villa desde la madrugada para vivir una de las celebraciones más emblemáticas de Gran Canaria
Agaete vive desde primera hora de este martes el día grande de La Rama, una de las celebraciones más multitudinarias y emblemáticas de Gran Canaria. A las cinco de la madrugada, el tradicional volador de La Diana dio comienzo a una intensa jornada que volverá a reunir a miles de personas durante más de 20 horas consecutivas entre música, tradición y fervor popular.
La jornada arrancó con el primer encuentro de vecinos y visitantes en la plaza del Ayuntamiento, donde la alcaldesa, María del Carmen Rosario, fue la encargada de inaugurar oficialmente la celebración. Desde ese momento, las calles del municipio comenzaron a llenarse de personas dispuestas a vivir una de las citas más esperadas del calendario festivo canario, acompañadas por la música de la Banda Clandestina.
A lo largo de la mañana, las diferentes bandas recorrerán el casco histórico animando el ambiente hasta dar paso, a las 10.00 horas, al momento más esperado del día: el inicio de La Rama. Un segundo volador anunciará la salida de miles de romeros, que recorrerán las calles portando las tradicionales ramas en dirección al encuentro con la Virgen de las Nieves, en un recorrido que constituye el acto central de estas fiestas.
La programación continuará durante toda la jornada con la participación de los papagüevos, agrupaciones musicales y miles de participantes que acompañarán el recorrido hasta el mar y, posteriormente, el regreso hacia la patrona de Agaete. Se espera que la villa mantenga un gran ambiente festivo hasta bien entrada la noche, en una celebración que cada año atrae a visitantes de distintos puntos de Canarias y del exterior.
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