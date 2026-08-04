El Ayuntamiento de Guía da trabajo a una veintena de vecinos en labores de limpieza rural

Un total de 24 vecinos y vecinas de Santa María de Guía se han incorporado como trabajadores del proyecto Ruralia 2026, una iniciativa enmarcada dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario en Zonas Agrarias Deprimidas. La iniciativa cuenta con una subvención de 114.540 euros financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Durante los tres meses de duración del convenio, el equipo de trabajadores, integrado por 19 mujeres y cinco hombres, realizarán labores de limpieza y acondicionamiento de vías rurales, eliminación de la vegetación que afecta a carreteras, mejora de jardines y playas.

El alcalde de Guía y responsable del área de Empleo, Alfredo Gonçalves Ferreira, dio la bienvenida a los nuevos trabajadores y destacó los criterios aplicados para la selección del personal. “La incorporación o la reinserción al mundo laboral siempre es una prioridad en nuestra política municipal, con especial atención a aquellas personas que por distintos factores puedan tener más dificultades para acceder a un puesto de trabajo”, señaló.

Colectivos de difícil acceso al mercado laboral

En este sentido, el regidor explicó que durante el proceso de selección se ha priorizado favorecer la incorporación de colectivos con mayores complicaciones de acceso al mercado de trabajo, ”como sucede en el caso de las mujeres y en el de los parados de larga duración, criterios que hemos tenido muy en cuenta para que puedan formar parte de este proyecto”, explicó.

Noticias relacionadas

Gonçalves agradeció “de antemano el trabajo que van a realizar durante los próximos meses y que es importantísimo para mejorar la imagen de nuestro municipio, desde la costa hasta las medianías, un resultado que, estoy seguro, podremos apreciar cuando este proyecto de Ruralia 2026 finalice el próximo mes de octubre”, concluyó.