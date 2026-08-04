El beach club de Gran Canaria que triunfa este verano: cocina casera, vistas al océano y platos sorprendentes

Gran Canaria cuenta con diferentes paradas gastronómicas perfectas para quienes buscan disfrutar de buena comida, ambiente relajado y vistas al océano. Uno de esos lugares es Kala Beach, un beach club por ofrecer elaboraciones caseras con productos de calidad.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en recomendar la experiencia con sus seguidores. "Disfruta de comida casera de calidad con unas vistas inmejorables", señalan.

Una propuesta para disfrutar frente al océano

Kala Beach cuenta con una carta variada de platos para compartir, con protagonismo para productos del mar y elaboraciones con un toque diferente. En su vista, la pareja `foodie´ comenzó probando diferentes elaboraciones que les conquistaron desde el primer bocado como los calamares a la andaluza con alioli de lima, los langostinos al ajillo y la ensaladilla de bonito.

Además, recomiendan pedir los tacos de solomillo de pollo crujiente "si o si" porque "son todo un espectáculo". El guacamole con gambas y totopos y las croquetas de jamón ibéricos son dos platos también imprescindibles de su propuesta gastronómica.

"Aquí se nota que cada plato está elaborado con mimo y con productos de km0", comentan.

Un plan gastronómico en un lugar acogedor

La parte dulce también tiene protagonismo en Kala Beach. El establecimiento ofrece diferentes postres caseros que varían según el día. Entre las opciones destacan la torrija con dulce de leche y helado de vainilla.

Con una propuesta basada en cocina casera, productos de calidad y una ubicación privilegiada, el establecimiento se ha convertido en una para obligatoria tanto para vecino como para quienes visiten Gran Canaria y busquen disfrutar de un almuerzo junto al mar.

Horario y ubicación

Kala Beach se encuentra en la Avenida Playa del Cura, Las Palmas. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el beach club y no han dudado en compartir su experiencia.

Abre de lunes a jueves de 12:00 a 19:00 horas, mientras que viernes, sábado y domingo amplía su horario hasta las 19:30 horas.