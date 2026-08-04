Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atascos kilométricos por el cierre del GuiniguadaGrancanarios ante la ola de calorCanarias tardará casi una semana en refrescarseVíctor Manuel PastorConductora ebria provoca cuatro accidentesUD Las PalmasLoterías en Canarias
instagramlinkedin

El beach club de Gran Canaria que triunfa este verano: cocina casera, vistas al océano y platos sorprendentes

El establecimientos destaca tanto por sus elaboraciones caseras como por sus vistas

Platos sorprendentes

Platos sorprendentes / Tripadvisor

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Helena Ros

Helena Ros

Gran Canaria cuenta con diferentes paradas gastronómicas perfectas para quienes buscan disfrutar de buena comida, ambiente relajado y vistas al océano. Uno de esos lugares es Kala Beach, un beach club por ofrecer elaboraciones caseras con productos de calidad.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en recomendar la experiencia con sus seguidores. "Disfruta de comida casera de calidad con unas vistas inmejorables", señalan.

Una propuesta para disfrutar frente al océano

Kala Beach cuenta con una carta variada de platos para compartir, con protagonismo para productos del mar y elaboraciones con un toque diferente. En su vista, la pareja `foodie´ comenzó probando diferentes elaboraciones que les conquistaron desde el primer bocado como los calamares a la andaluza con alioli de lima, los langostinos al ajillo y la ensaladilla de bonito.

Además, recomiendan pedir los tacos de solomillo de pollo crujiente "si o si" porque "son todo un espectáculo". El guacamole con gambas y totopos y las croquetas de jamón ibéricos son dos platos también imprescindibles de su propuesta gastronómica.

"Aquí se nota que cada plato está elaborado con mimo y con productos de km0", comentan.

Un plan gastronómico en un lugar acogedor

La parte dulce también tiene protagonismo en Kala Beach. El establecimiento ofrece diferentes postres caseros que varían según el día. Entre las opciones destacan la torrija con dulce de leche y helado de vainilla.

Con una propuesta basada en cocina casera, productos de calidad y una ubicación privilegiada, el establecimiento se ha convertido en una para obligatoria tanto para vecino como para quienes visiten Gran Canaria y busquen disfrutar de un almuerzo junto al mar.

Horario y ubicación

Kala Beach se encuentra en la Avenida Playa del Cura, Las Palmas. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el beach club y no han dudado en compartir su experiencia.

Noticias relacionadas y más

Abre de lunes a jueves de 12:00 a 19:00 horas, mientras que viernes, sábado y domingo amplía su horario hasta las 19:30 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
  2. Muere un hombre de 53 años tras sufrir un accidente de tráfico y colisionar contra una vivienda en Mogán
  3. El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
  4. Gran Canaria registra una madrugada de calor extremo con las temperaturas más altas de España, por encima de los 33ºC: las zonas afectadas
  5. Gran Canaria registra las temperaturas más altas de toda España durante la madrugada por la ola de calor: las zonas afectadas y alertas para este viernes
  6. Crisis política en San Mateo: la alcaldesa destituye al primer teniente alcalde y líder socialista por 'sus egos' y 'ambiente tóxico
  7. La Aemet pone en rojo por calor a Gran Canaria: estas son las zonas con “peligro extraordinario” por las altas temperaturas
  8. La Diócesis de Canarias anuncia los nuevos nombramientos de párrocos en Las Palmas para el curso 2026/2027: todos los cambios

El beach club de Gran Canaria que triunfa este verano: cocina casera, vistas al océano y platos sorprendentes

El beach club de Gran Canaria que triunfa este verano: cocina casera, vistas al océano y platos sorprendentes

LA PROVINCIA sortea 2 entradas dobles para AirSansa - SANSA XL, la gran cita de la música electrónica del verano en Maspalomas

Así puedes recorrer desde casa la Cueva de Los Candiles: uno de los yacimientos más enigmáticos de Gran Canaria

El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’

El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’

Veneguera prepara diez días de fiestas en honor a la Virgen de Fátima

Veneguera prepara diez días de fiestas en honor a la Virgen de Fátima

El Hospital Doctor Negrín supera las 7.000 visitas a domicilio en solo seis meses

El Hospital Doctor Negrín supera las 7.000 visitas a domicilio en solo seis meses

DIRECTO | La Rama de Agaete 2026: sigue en vivo el día grande de una de las fiestas más multitudinarias de Canarias

DIRECTO | La Rama de Agaete 2026: sigue en vivo el día grande de una de las fiestas más multitudinarias de Canarias

Así está el ambiente en la Rama de Agaete 2026

Tracking Pixel Contents