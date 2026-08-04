La ‘biblioplaya’ de Gran Canaria que esconde Tufia: “Es el sueño de toda profe y filóloga”

Las playas de Gran Canaria sorprenden a quienes las visitan por su arena dorada, su roca volcánica y sus parajes naturales. Pero, en esta ocasión, es un estante el que ha llamado la atención de una profesora, que ha aprovechado sus vacaciones para disfrutar de la isla.

Tufia tiene, quizás, la estantería más curiosa de Canarias. Un rincón que recuerda a un mini market de libros y que permite a cualquier visitante coger uno gratis, llevárselo a la arena y leer frente al mar. La profesora no dudó en mostrar, en su cuenta de Instagram Isaaarubio, su sorpresa ante una idea que une playa y cultura: “La mejor playa de Gran Canaria”.

Una biblioteca junto al mar que funciona gracias a la confianza

La ‘biblioplaya’ de Tufia destaca precisamente por su sencillez. Cualquier persona que llegue hasta este rincón de la costa de Telde puede abrir el pequeño estante, escoger uno de los ejemplares disponibles y disfrutar de un rato de lectura junto al mar.

No existen registros ni métodos de préstamo. El funcionamiento depende únicamente del civismo de quienes utilizan los libros: coger un ejemplar, leerlo y devolverlo después a su lugar. “Lo más bonito es que hay un montón de libros y eso quiere decir que la gente no se los lleva, los coge y los devuelve. Eso dice mucho de las personas”, asegura la profesora.

Ese modelo basado en la confianza es uno de los aspectos que más ha sorprendido a quienes han descubierto la iniciativa. La cantidad de libros disponibles y el buen estado del espacio muestran que los propios usuarios mantienen vivo este pequeño punto cultural.

Libros para niños y adultos en plena playa de Tufia

La estantería cuenta con ejemplares dirigidos a diferentes edades, por lo que tanto niños como adultos pueden encontrar una lectura para acompañar un día de playa.

Tufia / La Provincia

La propuesta convierte un momento habitual de descanso en una experiencia diferente: disfrutar del Atlántico mientras se lee un libro sin necesidad de acudir a una biblioteca tradicional.

La ‘biblioplaya’ no destaca por sus grandes dimensiones, sino por la idea que representa: acercar la lectura a un espacio cotidiano y hacerlo accesible para cualquiera.

Una iniciativa pequeña que ha conseguido llamar la atención por algo tan sencillo como dejar libros a disposición de desconocidos y confiar en que volverán a su sitio.