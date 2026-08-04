El Cabildo de Gran Canaria reforma por 1,43 millones el Archivo General Insular

El Cabildo de Gran Canaria destina 1,4 millones de euros a renovar la sede del Archivo General Insular, ubicada en la carretera del Centro (GC-110). La actuación, promovida por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, busca resolver el deterioro estructural de parte del edificio para prolongar su vida útil y garantizar la seguridad de trabajadores y usarios, así como modernizar sus instalaciones y, además, dotar al complejo de nuevos espacios culturales adaptados a las necesidades actuales.

El contrato contempla un plazo de ejecución de 12 meses y distribuye la inversión entre una partida de 20.000 euros en 2026 y otros 1,41 millones en 2027. Una vez finalizadas las obras, el adjudicatario deberá responder de los trabajos durante un periodo de garantía de dos años.

La intervención se desarrollará exclusivamente en la Nave 3, destinada a actividades culturales y con una superficie de 731 metros cuadrados, y en la Nave 4, donde se localizan el control de acceso, comedor, vestuarios y oficinas, con otros 320 metros cuadrados. También se actuará en los espacios exteriores mediante la adecuación de aceras para mejorar la accesibilidad y el acondicionamiento de los parterres. Las naves que albergan el Archivo General y el Insular permanecerán al margen de esta actuación.

Deterioro del edificio

El proyecto responde al avanzado estado de deterioro de un inmueble destinado a albergar y custodiar el patrimonio documental de la institución, que cuenta con más de 60 años de antigüedad. Los informes técnicos detectan un grave proceso de corrosión en los voladizos de hormigón de la garita de acceso, así como daños en pilares exteriores provocados por la atmósfera salina y las filtraciones.

El contrato, con una ejecución de un año, permitirá rehabilitar un edificio clave para la conservación del patrimonio documental de la institución

Además, el edificio presenta humedades interiores, deficiencias en materia de accesibilidad y unas instalaciones eléctricas, de climatización, fontanería y saneamiento que deberán ser completamente renovadas y legalizadas conforme a la normativa vigente.

Interior del Archivo General Insular del Cabildo de Gran Canaria. / LP/DLP.

Entre las actuaciones más relevantes figura la reparación integral de la estructura de la garita de acceso, donde se sustituirán las armaduras deterioradas, se reforzará el hormigón y se reconstruirán los elementos dañados.

Nuevos espacios

La reforma también incorporará nuevos espacios para uso cultural. En el interior de la Nave 3 se construirán dos módulos independientes: uno albergará una sala de ensayo musical de casi 87 metros cuadrados, mientras que el segundo dispondrá de una oficina y una sala de realización y edición. Ambos espacios contarán con aislamiento acústico específico.

La obra incluye la creación de una sala de ensayo musical, una oficina y un área de realización y edición

Además, los aseos serán completamente reformados para incorporar tres cabinas accesibles y un vestuario adaptado, con lavabos gerontológicos, duchas con asiento abatible, barras de apoyo, dispositivos de llamada de emergencia y la señalización reglamentaria para personas con movilidad reducida.

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La licitación, publicada este 3 de agosto, se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado. La mayor parte de la puntuación corresponderá a criterios automáticos, entre ellos la oferta económica, las mejoras propuestas por las empresas y la ejecución de trabajos en horario flexible. También se valorarán aspectos técnicos como la memoria descriptiva, la planificación de la obra y el plan de seguridad y gestión de residuos.