El calor no da tregua en Canarias: Gran Canaria rozará los 38 grados este miércoles

El intenso episodio de calor continuará este miércoles 5 de agosto en Canarias. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ligero descenso de las temperaturas respecto a jornadas anteriores, los termómetros seguirán alcanzando valores muy elevados, especialmente en las islas montañosas, donde se esperan máximas de hasta 38 grados en Gran Canaria y de entre 34 y 37 grados en otras zonas del Archipiélago.

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, algunos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y una calima ligera en retirada, mientras que el viento alisio continuará soplando con intensidad, dejando rachas ocasionalmente muy fuertes en distintos puntos.

Gran Canaria volverá a registrar los valores más altos

Gran Canaria será, un día más, la isla donde se alcanzarán las temperaturas más elevadas. La Aemet prevé hasta 38 grados en amplias zonas de las medianías del sur y del oeste, así como en áreas bajas del sur y sureste. Además, la noche seguirá siendo especialmente cálida, ya que en estas zonas las temperaturas mínimas apenas descenderán de los 26 o 27 grados.

En el norte predominarán los intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día, mientras que el resto de la isla permanecerá prácticamente despejado.

Calor intenso también en el resto del Archipiélago

En Tenerife se podrán alcanzar entre 34 y 35 grados en las medianías orientadas al sur y al oeste, mientras que en otras zonas de medianías y cumbres del noreste se rondarán los 32 o 33 grados.

También La Gomera, La Palma y El Hierro registrarán temperaturas muy elevadas. En las tres islas se esperan máximas de entre 34 y 35 grados, con posibilidad de alcanzar puntualmente los 37 grados en algunas zonas del sur y del oeste. Las noches seguirán siendo tropicales, con mínimas que en algunos puntos no bajarán de los 26 grados.

En Lanzarote el mercurio podrá superar los 34 grados en áreas del interior y del sur de la isla, mientras que en Fuerteventura se esperan valores similares en el interior y el sur, donde incluso podrían alcanzarse de forma puntual los 37 grados.

Viento fuerte y mar alterado

El viento del nordeste continuará siendo protagonista durante la jornada. Soplará con intensidad en buena parte del Archipiélago y dejará rachas muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en el sur de Lanzarote y en zonas del interior y del sur de Fuerteventura.

En el mar predominará el viento del norte o nordeste con fuerza 5 a 7, lo que provocará marejada o fuerte marejada, aumentando a mar gruesa en algunos sectores del sur del Archipiélago.

Previsión por islas

Lanzarote

Predominarán los cielos despejados, aunque durante la madrugada y la noche aparecerán intervalos nubosos en el norte. La calima irá remitiendo a lo largo de la mañana. Las máximas bajarán ligeramente, aunque todavía podrán superarse los 34 grados en el interior y en las vertientes sur y sureste. El viento del nordeste soplará con fuerza en la mitad sur.

Arrecife: 22ºC / 33ºC

Fuerteventura

Jornada mayoritariamente despejada, con algunas nubes bajas en los litorales al inicio y al final del día. Persistirá el calor en el sur y el oeste, donde se superarán los 34 grados y no se descartan picos de 37 grados. El viento será moderado, con intervalos fuertes en el interior y el sur.

Puerto del Rosario: 23ºC / 28ºC

Gran Canaria

Las nubes bajas quedarán restringidas al norte durante las primeras y últimas horas. El resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos o despejados. Las máximas seguirán siendo muy elevadas, con valores de hasta 38 grados en las medianías del sur y del oeste y noches especialmente cálidas en esas zonas.

Las Palmas de Gran Canaria: 24ºC / 27ºC

Tenerife

Intervalos nubosos en el norte al amanecer y al final del día, con tiempo estable en el resto de la isla. Las máximas alcanzarán entre 34 y 35 grados en las medianías del sur y del oeste. El viento será intenso en el litoral sureste y el extremo occidental.

Santa Cruz de Tenerife: 24ºC / 31ºC

La Gomera

Nubes bajas en el norte durante las primeras y últimas horas y cielos despejados en el resto. Las temperaturas seguirán siendo muy altas, con hasta 35 grados en las medianías y el sur, donde puntualmente podrían alcanzarse los 37 grados. Se esperan rachas de viento muy fuertes.

San Sebastián de La Gomera: 24ºC / 31ºC

La Palma

Predominarán los intervalos nubosos en el norte y el este, mientras que el resto permanecerá despejado. En las medianías occidentales se alcanzarán entre 34 y 35 grados, con posibilidad de llegar puntualmente a los 37 grados.

Santa Cruz de La Palma: 24ºC / 28ºC

El Hierro

La jornada comenzará con algunas nubes bajas en el nordeste y cielos despejados en el resto. Las temperaturas continuarán siendo muy elevadas en el sur de la isla, donde podrán alcanzarse los 37 grados. El viento soplará con fuerza en varios puntos.

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