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San Bartolomé de Tirajana

Una carrera solidaria llena de color el Parque Europeo de Maspalomas

La primera edición de Servatur Rainbow Family destinará parte de la recaudación a niños con cáncer a través de la Fundación Pequeño Valiente

El presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Jerez; la concejala de Turismo, Yilenia Vega; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez y el CEO de Servatur Hotels &amp; Resorts, Michael Lund Jensen; durante la presentación de la carrera.

El presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Jerez; la concejala de Turismo, Yilenia Vega; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez y el CEO de Servatur Hotels & Resorts, Michael Lund Jensen; durante la presentación de la carrera. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Maspalomas acogerá el 15 de agosto la primera edición de la Servatur Rainbow Family, una prueba deportiva y solidaria que se celebrará en el Parque Europeo, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La iniciativa forma parte de los actos organizados con motivo del 50 aniversario de Servatur Hotels & Resorts. La programación combinará una modalidad participativa abierta a familias y personas de todas las edades con una carrera competitiva de cinco kilómetros. Parte de la recaudación obtenida mediante las inscripciones se destinará a la Fundación Canaria Pequeño Valiente, que desarrolla proyectos de apoyo para menores con cáncer y sus familias.

Dos recorridos desde el Parque Europeo

La primera salida será la Rainbow Family Mile, prevista para las 19.30 horas. El recorrido tendrá una distancia de 1.609 metros y podrá completarse caminando, trotando o corriendo, con salida y llegada en el Parque Europeo. A las 20.00 horas comenzará la modalidad Rainbow 5K, dirigida a participantes que quieran afrontar un recorrido competitivo de 5.000 metros. El programa también incluirá polvos de colores y una actuación del grupo Salvapantallas.

El presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Jerez; la concejala de Turismo, Yilenia Vega; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; el CEO de Servatur Hotels &amp; Resorts, Michael Lund Jensen y la durante la concejala de Presidencia, Elena Álamo; durante la presentación de la carrera.

El presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Jerez; la concejala de Turismo, Yilenia Vega; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; el CEO de Servatur Hotels & Resorts, Michael Lund Jensen y la durante la concejala de Presidencia, Elena Álamo; durante la presentación de la carrera. / LP/DLP

La organización plantea la jornada como un punto de encuentro entre familias, deportistas, amistades y residentes, con el objetivo de fomentar la actividad física, la convivencia y la participación de personas con diferentes edades y condiciones físicas.

Una iniciativa vinculada al 50 aniversario de Servatur

El consejero delegado de Servatur Hotels & Resorts, Michael Lund Jensen, ha enmarcado la celebración dentro del compromiso de la empresa con Gran Canaria. Según señaló, la carrera pretende combinar la conmemoración del aniversario con una actividad abierta a residentes y visitantes. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, destacó el carácter familiar, inclusivo y solidario de la convocatoria. El Ayuntamiento colaborará en el desarrollo de una actividad que, según el regidor, busca promover hábitos saludables, diversidad y respeto a través del deporte.

Recaudación para Pequeño Valiente

El presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Jerez, animó a la ciudadanía a participar en cualquiera de las dos modalidades. Jerez recordó que no es necesario contar con una preparación física específica para sumarse a la prueba participativa y subrayó que cada inscripción contribuirá a mantener los proyectos de acompañamiento a las familias.

Noticias relacionadas y más

La I Servatur Rainbow Family Maspalomas está organizada por Top Time Eventos y cuenta con la participación de Servatur Hotels & Resorts y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. También colaboran Hospitales San Roque, Euronordic, Canafruit, Emicela, Aguas de Teror y Sloan.

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