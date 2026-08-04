"La inversión pública en vivienda tiene sentido cuando mejora la vida de las personas": Así ha quedado la rehabilitación de 106 viviendas en Castillo del Romeral

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha finalizado la rehabilitación de las 106 Viviendas de Castillo del Romeral, la primera actuación concluida dentro del plan municipal destinado a renovar el parque residencial del municipio. La actuación ha incluido la rehabilitación de las fachadas y las cubiertas de los inmuebles, así como la incorporación de nuevos accesos adaptados. También se han renovado las zonas comunes y los espacios exteriores del conjunto residencial, incorporando grandes murales que reflejan la tradición pesquera de la localidad.

Las obras se han realizado dentro del plazo y han contado con una inversión de 793.955 euros

La obra ha permitido actuar sobre un conjunto residencial que presentaba importantes necesidades de conservación. Además de mejorar el estado exterior de los edificios, los trabajos han servido para actualizar los espacios compartidos y facilitar los desplazamientos dentro de la urbanización mediante la eliminación de barreras arquitectónicas. Los trabajos comenzaron en febrero de 2025 y terminaron este mes de agosto, dentro del plazo de ejecución previsto de 18 meses. La intervención ha supuesto una inversión de 793.955 euros, financiada con 400.000 euros aportados por el Ayuntamiento y 393.955 euros procedentes del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria. La participación de ambas administraciones ha permitido acometer una actuación centrada en la conservación de los inmuebles y en la mejora de las condiciones de seguridad, accesibilidad y uso cotidiano.

Renovación de espacios comunes

La adecuación de los accesos busca facilitar la entrada y salida de los residentes y su tránsito por las distintas zonas del conjunto. A estas mejoras se suma la renovación de los espacios comunes, con el objetivo de ofrecer unas condiciones más adecuadas de uso y mantenimiento. La rehabilitación de fachadas y cubiertas también contribuye a conservar los edificios y a evitar que continúe el deterioro de sus elementos exteriores.

Imagen de las viviendas rehabilitadas de Castillo del Romeral. / LP/DLP

16 millones de euros en viviendas

Desde el inicio de la legislatura, la Concejalía de Vivienda ha movilizado más de 16 millones de euros para intervenir en 716 viviendas de distintas urbanizaciones de San Bartolomé de Tirajana. El programa municipal incluye actuaciones en La Paz, Grupo IFA, Santa Águeda-El Pajar, las 106 Viviendas de Castillo del Romeral y, próximamente, Las Llaves. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el conjunto de las intervenciones beneficiará directamente a 2.079 vecinos. La actuación de Castillo del Romeral es la primera que llega a su término dentro de ese programa. Su finalización permite cerrar una de las fases previstas y avanzar en la ejecución o preparación de otros proyectos residenciales incluidos en la planificación municipal.

Imagen de las zonas comunes de las viviendas de Castillo del Romeral. / LP/DLP

Los trabajos han permitido mejorar la accesibilidad y la seguridad de la urbanización

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que "esta actuación demuestra que la inversión pública tiene sentido cuando mejora la vida de las personas". También destacó que esta rehabilitación ha permitido una notable mejora en las zonas comunes, lo que "se traduce en una mayor calidad de vida para las familias". Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, afirmó que estas obras "han permitido transformar una urbanización que presentaba importantes necesidades de conservación en un entorno más seguro, accesible, moderno y agradable para vivir".

La finalización de las obras en Castillo del Romeral abre así la fase de cierre de las primeras actuaciones del plan, mientras continúan o se preparan otros proyectos de rehabilitación residencial en diferentes puntos del municipio. El objetivo de las siguientes intervenciones será mantener la línea de mejora del parque residencial mediante obras de conservación, accesibilidad y renovación de los espacios compartidos.