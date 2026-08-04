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DIRECTO | La Rama de Agaete 2026: sigue en vivo el día grande de una de las fiestas más multitudinarias de Canarias

La Rama ya recorre Agaete: así se vive la gran fiesta de Gran Canaria

La Rama ya recorre Agaete: así se vive la gran fiesta de Gran Canaria

José Pérez Curbelo

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Johanna Betancor Galindo

Briseida Viera

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

La Villa de Agaete celebra este martes el día grande de La Rama, una de las fiestas más emblemáticas de Gran Canaria y de todo el Archipiélago. Miles de personas participan desde primera hora de la mañana en una jornada marcada por la música, la tradición y el recorrido hasta la Virgen de las Nieves. Sigue aquí, en directo, la última hora, las imágenes y los momentos más destacados de la celebración.

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