DIRECTO | La Rama de Agaete 2026: sigue en vivo el día grande de una de las fiestas más multitudinarias de Canarias

La Villa de Agaete celebra este martes el día grande de La Rama, una de las fiestas más emblemáticas de Gran Canaria y de todo el Archipiélago. Miles de personas participan desde primera hora de la mañana en una jornada marcada por la música, la tradición y el recorrido hasta la Virgen de las Nieves. Sigue aquí, en directo, la última hora, las imágenes y los momentos más destacados de la celebración.

Yeremi Almeida González Yeremi Almeida González Las calles de Agaete están completamente abarrotadas. La música no deja de sonar, los bailes se suceden al paso de las bandas y el ambiente festivo se contagia entre los miles de asistentes que, desde primera hora de la mañana, disfrutan del día grande de La Rama.

Johanna Betancor Galindo Más de una decena de estos icónicos personajes animan a miles de asistentes en una de las estampas más esperadas de La Rama. Este año, además, la comitiva estrena una nueva incorporación: Pepe el Perola.

José Pérez Curbelo Así es el espectacular pasacalles que da comienzo al día grande de La Rama de Agaete Las calles de Agaete ya respiran ambiente festivo. El pasacalles recorre el municipio acompañado por bandas de música y cientos de personas, anticipando el inicio de La Rama, una de las celebraciones más multitudinarias y representativas de Gran Canaria. José Pérez Curbelo