Don Omar confirma concierto en Gran Canaria: fecha y lugar para verlo en 2027

Don Omar volverá a Canarias en 2027. El artista puertorriqueño ha incorporado Gran Canaria a su próxima gira europea y ofrecerá un concierto el sábado 24 de julio en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. La fecha figura ya en la agenda oficial del cantante como última parada de ‘The Last King World Tour’, un recorrido concebido para repasar los grandes éxitos de una trayectoria de más de dos décadas.

La confirmación supone una nueva oportunidad para los seguidores canarios que no pudieron verlo este verano en Tenerife. Su actuación en el Cook Music Fest, celebrado en julio de 2026 en el Puerto de Santa Cruz, estuvo rodeada de una expectación excepcional. Meses antes del concierto, más de 146.000 personas habían mostrado interés en conseguir una entrada para una jornada cuyo aforo se situaba en torno a los 30.000 asistentes.

Don Omar regresará a Canarias un año después de Tenerife

El paso de Don Omar por Tenerife fue uno de los principales reclamos del Cook Music Fest, que reunió durante tres noches a artistas como Chayanne, Myke Towers, Ivy Queen, Elvis Crespo, Luis Enrique y Los Hermanos Rosario. El puertorriqueño encabezó la jornada del 16 de julio con un repertorio construido alrededor de las canciones que lo convirtieron en una referencia mundial del reguetón.

La diferencia entre el interés generado y el aforo disponible dejó a miles de seguidores sin posibilidades de asistir. Una circunstancia que da todavía más relevancia al anuncio de Gran Canaria. Apenas doce meses después de aquella actuación, el cantante regresará al Archipiélago, esta vez con una cita en uno de los grandes espacios para conciertos al aire libre de la capital grancanaria.

La página oficial de Don Omar recoge por ahora el concierto del 24 de julio con la indicación de “próximamente”, por lo que todavía deben concretarse los detalles de la venta general, los precios, los horarios y las posibles modalidades de acceso preferente. El artista mantiene abierto el registro para recibir información sobre preventas y novedades. Varias plataformas de venta ya han creado, además, la ficha correspondiente al concierto de Gran Canaria.

Las siete fechas de Don Omar en España en 2027

Gran Canaria amplía hasta siete el número de conciertos de Don Omar en España durante el verano de 2027. El tramo nacional comenzará el 8 de julio en el Bizkaia Arena-BEC de Bilbao. Dos días después actuará en el Estadio Ciutat de València y el 11 de julio llevará su espectáculo al Espacio Norte de Murcia.

La gira continuará el 15 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El 16 de julio llegará a Marenostrum Fuengirola, en Málaga, y el día 18 actuará en el Puerto de A Coruña. Tras un concierto en el MEO Arena de Lisboa el 22 de julio, Don Omar cerrará este tramo europeo dos días después en el Anexo del Estadio de Gran Canaria.

Antes de aterrizar en España, ‘The Last King World Tour’ pasará por Zúrich, París, Düsseldorf, Berlín, Ámsterdam, Milán, Nápoles y Londres. La gira arrancará el 24 de junio y enlazará durante un mes grandes pabellones, estadios y espacios al aire libre de diferentes países europeos.

La incorporación de Gran Canaria supone también una ampliación del itinerario español anunciado inicialmente en julio de 2026. En un primer momento se comunicaron seis paradas nacionales, pero la agenda oficial del artista incluye ahora la actuación grancanaria como cierre del recorrido europeo.

Un repertorio lleno de himnos del reguetón

William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, fue una de las figuras decisivas en la popularización mundial del reguetón durante los primeros años del siglo XXI. Su catálogo incluye canciones que continúan sonando en fiestas, emisoras y plataformas digitales, y que han conectado a varias generaciones de seguidores.

En los próximos conciertos se espera que tengan un papel protagonista temas como ‘Dale Don Dale’, ‘Dile’, ‘Pobre Diabla’, ‘Salió el Sol’, ‘Bandoleros’, ‘Virtual Diva’, ‘Taboo’, ‘Hasta Abajo’ y ‘Danza Kuduro’. Esta última canción, publicada junto a Lucenzo, se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera y en una de las composiciones latinas más reconocibles internacionalmente.

El título de la gira recupera el apelativo de “rey del reguetón” que ha acompañado a Don Omar durante buena parte de su trayectoria. El espectáculo plantea un recorrido por más de veinte años de música, apoyado en una producción audiovisual de gran formato diseñada para estadios y recintos multitudinarios.