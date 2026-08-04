La familia de un antiguo alcalde de Ingenio de hace 100 años dona su archivo al municipio

En un importante gesto de compromiso con la memoria histórica del municipio, los herederos de la familia Martín Morales han formalizado la donación al Ayuntamiento de Ingenio del legado documental y bibliográfico perteneciente a Juan Morales Martín, político de Ingenio que ejerció como diputado provincial del Partido Liberal entre 1900 y 1924, y posteriormente como alcalde de la Villa de Ingenio entre 1925 y 1929. Esta concesión descubre a una figura clave en el desarrollo político y social del sureste de Gran Canaria desconocida para muchos.

La iniciativa ha sido respaldada de manera unánime por todos los integrantes de la familia. Según explicó Charo Becerra, hija de Consuelo Moreno y sobrina de María de Carmen Moreno y Pedro Martín Morales, y representante de la familia, la decisión se tomó tras constatar, antes de la venta de la casa, la importancia del fondo documental, compuesto por correspondencias, fotografías y la biblioteca personal del político. Todo ello será conservado, digitalizado y puesto a disposición de la ciudadanía y de la comunidad investigadora. La portavoz señaló que, al encontrarse con la casa, los libros y la vasta documentación conservada, la familia coincidió en que lo más oportuno era poner todo el material a disposición del Ayuntamiento de Ingenio para garantizar su adecuada conservación y permitir que sea disfrutado por el conjunto de la ciudadanía, rindiéndose así homenaje a la figura de Juan Morales Martín.

El fondo está compuesto por correspondencias, fotografías y la biblioteca personal del político ingeniense

La casa está ubicada en la calle Arcediano López Cabeza, número 7, muy cerca de la plaza y la iglesia de La Candelaria, y perteneció hasta su fallecimiento a su hermana María del Carmen Moreno, quien custodió el legado unido a sus cuñadas Rosario, Agustina, Sebastiana y Concepción.

El archivero municipal, Emilio Sánchez, ha estado en contacto permanente con la familia Martín Morales en el análisis documental previo, realizando un estudio del volumen, cronología y estado de conservación del fondo para su valoración archivística y posterior donación.

La familia ha mantenido un "vínculo afectivo" con el municipio

Charo Becerra enfatizó el "profundo vínculo afectivo" que ha mantenido a lo largo de la historia la familia con el municipio de Ingenio, el cual se ha conservado intacto de generación en generación. A pesar de residir actualmente en Sevilla, la portavoz relató cómo su tía María del Carmen y su madre le inculcaron desde pequeña "un especial cariño por este pueblo" a través de sus frecuentes visitas a la isla y a la residencia familiar. Durante los primeros trabajos de revisión de los fondos, los propios herederos advirtieron el enorme potencial divulgativo del archivo, manifestando que esta entrega constituye además una vía fundamental para dar visibilidad a una figura pública cuyo calado histórico resultaba hasta ahora relativamente desconocido para la gente del propio municipio y de Gran Canaria. Para los allegados, este estrecho lazo emocional ha sido el motor principal para asegurar que el patrimonio permanezca en el lugar al que históricamente pertenece.

Imagen de la época del político de Ingenio Juan Morales Martín. / LP/DLP

Tras la recepción formal del fondo, el Ayuntamiento de Ingenio asumirá las tareas técnicas de inventariado, restauración, digitalización e integración de los documentos en el Archivo Histórico Municipal. Se prevé que, una vez concluidos los trabajos de catalogación, el Consistorio lo exponga en la nueva biblioteca de Ingenio que se está construyendo actualmente, para divulgar la trascendencia de la labor desempeñada por Juan Morales Martín en la historia de la Villa.

Fue el impulsor de la carretera de Carrizal a Ingenio, la antigua plaza de la iglesia y la llegada del teléfono a la Villa

Por su parte, la concejala de Patrimonio Cultural, Catalina Sánchez, quien agradeció a la familia Martín Morales el gesto de donar el legado documental del político ingeniense, destacó la relevancia histórica del exalcalde Juan Morales Martín y resalta la estrecha relación afectiva que la familia ha mantenido siempre con el entorno de la Plaza de la Candelaria. La edil calificó la recepción de este archivo como "un verdadero honor para el municipio" y subrayó que no se trata de una entrega documental cualquiera, "sino del legado de una familia de enorme relevancia histórica que realizó importantes aportaciones al desarrollo de la localidad, tales como la impulsión de la antigua plaza municipal y diversas actuaciones de vertebración local".

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Impulsor del teléfono, escuelas y carreteras

Juan Morales Martín, destacó en el plano político por su influencia en distintas obras sociales que colaboraron en el desarrollo del municipio y la comarca del Sureste. La primera fue la solicitud y colaboración con municipios vecinos como Agüimes en la colocación de los postes de teléfono para poder traer al municipio de Ingenio el servicio, obra que fue patrocinada por el Delegado de Gobierno Manuel Luengo. Líder del Partido Liberal en Ingenio, solicitó la creación de una escuela de niños en Carrizal, que tras muchas gestiones se lograría. Dicha circunstancia motivó la felicitación de varios ministros y la del propio Fernando León y Castillo en 1915. Como diputado también se le adjudica el proyecto de carretera general que uniría Las Palmas de Gran Canaria con San Bartolomé de Tirajana, pasando por El Carrizal y Gando. Siendo alcalde de Ingenio (1925-1929) se realiza el asfaltado de la carretera que conectaba El Carrizal con la Plaza de Nuestra Señora de Candelaria que se construye en 1927 bajo su presidencia.