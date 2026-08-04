Gran Canaria impulsa ocho nuevos programas gratuitos para emprendedores y autónomos
Las acciones formativas llegarán hasta diciembre a seis municipios de la isla e incluirán contenidos sobre inteligencia artificial, comercio electrónico y digitalización
La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y la Fundación INCYDE han puesto en marcha una nueva edición de su programa de formación para emprendedores, autónomos y personas desempleadas con ocho acciones formativas gratuitas que se desarrollarán hasta finales de año en distintos municipios de la isla.
La iniciativa forma parte del Plan de Recuperación de Empleo y Creación de Empresas (PRECE Canarias) y busca facilitar formación especializada en emprendimiento, transformación digital y nuevas competencias tecnológicas para impulsar la creación y consolidación de proyectos empresariales.
Formación en seis municipios
Los programas se impartirán de forma presencial en Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Gáldar, Santa Brígida y Santa Lucía de Tirajana, con la colaboración de los respectivos ayuntamientos. El objetivo es acercar estos recursos formativos a diferentes puntos de la isla y favorecer el desarrollo del tejido empresarial local.
La nueva convocatoria llega tras la buena acogida de la edición celebrada durante el segundo trimestre del año, en la que participaron más de 140 personas repartidas en seis programas formativos.
Inteligencia artificial, negocios digitales y comercio electrónico
La oferta incluye acciones centradas en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada, la transformación digital de las industrias culturales y creativas, la digitalización del sector artesanal, la gestión de negocios online y el emprendimiento vinculado al comercio electrónico.
Cada programa combinará sesiones grupales con tutorías personalizadas para ayudar a los participantes a diseñar y consolidar planes de negocio viables adaptados a sus proyectos.
Las personas interesadas en participar ya pueden formalizar su inscripción a través de la página web de la SPEGC.
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