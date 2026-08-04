Gran Canaria: La isla espera un alivio del calor tras seis sofocantes días a más de 40 grados

Gran Canaria acumula, tras este martes 4 de agosto, seis días consecutivos superando la marca de los 40 grados centígrados y otras tantas noches tórridas que en la madrugada de este martes volvieron a poner a prueba la resistencia de los vecinos de Tasarte, con su mínima nocturna de 31,4 grados, o los de Tunte, hirviendo a casi 30 grados antes del amanecer, en las cotas más altas de San Bartolomé de Tirajana, todo ello en víspera de un ligero alivio de un episodio de temperaturas extremas que, según la Aemet, puede ir desescalando en intensidad a partir de este miércoles.

De hecho las máximas de este martes, si bien superaron los 41,2 grados centígrados en Cuevas del Pinar, en las medianías de Gran Canaria viradas al sur, ya dejaban el resto de las máximas del archipiélago sensiblemente por debajo de los valores registrados en días anteriores. Así ocurrió con los 39,8 grados anotados en Tejeda, cuya cuenca lleva más de cinco días con temperaturas extraordinarias; Agüimes, con 39,1 grados; Pájara, con 38,7; y San Cristóbal de La Laguna, con unos inusuales 38,5 grados para una estación ubicada en las medianías del norte de Tenerife, lo que se explica por la intrusión en altura de la lengua de aire sahariano que ha consolidado este episodio acompañado de una ligera calima en las cotas más altas.

Los flujos descendentes de aire caliente que han convertido a la cuenca de Tejeda y a la comarca del sureste en las sartenes del archipiélago canario en este principio de agosto

Esa misma advección en altura es la que explica que Gran Canaria se haya convertido en la gran protagonista de esta excepcional ola de calor, la misma que ha hecho activar por tercera vez desde su implantación en 2007 el aviso rojo por temperaturas extremas.

Y es que una inversión térmica, situada en las zonas más bajas, a solo 400 metros de altitud, ha confinado el calor en medianías y cumbres de la mitad sur y sus vertientes del este y el oeste, provocando en esas zonas unos flujos descendentes de aire caliente que han convertido a la cuenca de Tejeda y a la comarca del sureste en las sartenes del archipiélago canario en este principio de agosto.

Sin bajar la guardia

Pero a pesar de que se ve una cierta luz al final del horno, el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología así como las alertas declaradas por la Dirección General de Emergencia del Gobierno de Canarias para este miércoles aconsejan no bajar la guardia.

Así, en Gran Canaria aún se mantendrá el aviso naranja por riesgo importante por temperaturas altas en las vertientes este, sur y oeste, así como en las zonas de cumbre, ya que se prevén valores máximos de entre 37 y 39 grados centígrados, especialmente en las medianías. A ello se suman los de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, bajo aviso amarillo en las vertientes sur y oeste por registros de entre 34 y 36 grados centígrados.

Esta situación suma más meteoros, como los avisos por vientos y fenómenos costeros, dado que el alisio continuará soplando con fuerza de componente nordeste. Por ello la Aemet mantiene el aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en las vertientes sureste y oeste de Gran Canaria y el canal Anaga-Agaete. De hecho también activa el aviso por fenómenos costeros, con vientos de hasta fuerza 7 en los canales entre islas, con especial incidencia entre Tenerife y Gran Canaria, generando áreas de fuerte marejada y olas que superarán el metro y medio de altura.

Día de charca en San Lorenzo, en la costa de Moya, este martes. / J.PEREZ CURBELO

Triple 30

Hay que subrayar que tras estos seis días de radiación intensa y reducción radical de la humedad se eleva el peligro de incendios, de ahí que el Gobierno de Canarias mantenga la Alerta Máxima por Riesgo de Incendios Forestales (Infoca) en la isla de Gran Canaria. En el resto de las islas con masa forestal (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) permanecen bajo la situación de alerta, detallando que la combinación de temperaturas extremas, humedad relativa por debajo del 30 por ciento y las rachas intensas de viento del nordeste configuran la regla del "triple 30", lo que eleva la resiliencia del suelo a niveles críticos y prohíbe cualquier quema agrícola o uso de maquinaria en entornos rústicos.

Para el jueves se espera el regreso de la panza de burro en el norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas, sin descartar lloviznas débiles y dispersas.

Al detalle, la predicción para este miércoles 5 de agosto de la Agencia Estatal de Meteorología dibuja un mapa de Canarias con temperaturas a la baja, salvo en las medianías de Gran Canaria donde se pueden alcanzar los 39 grados, y los 36 en el resto de las islas, con cielos despejados y los restos de una calima en altura que irá perdiendo densidad, arrastrada por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en las vertientes expuestas a los alisios. Para el jueves ya se espera una caída térmica generalizada, con un descenso moderado que volverán a los valores propios de la estación. Además se espera el regreso de la panza de burro en el norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas de la jornada, sin descartar lloviznas débiles y dispersas.