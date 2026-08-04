El Hospital Doctor Negrín supera las 7.000 visitas a domicilio en solo seis meses
La unidad de Hospitalización a Domicilio atendió a cerca de 500 pacientes durante el primer semestre de 2026 y consolida este modelo como alternativa al ingreso hospitalario
El servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO) del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín realizó más de 7.000 visitas domiciliarias durante el primer semestre de 2026, un periodo en el que atendió a cerca de 500 pacientes, consolidando este modelo asistencial como una alternativa al ingreso convencional para personas con patologías que pueden tratarse desde casa.
Del total de actuaciones efectuadas entre enero y junio, más de 5.500 correspondieron a visitas conjuntas de médicos y enfermeras, mientras que alrededor de 1.600 fueron realizadas por fisioterapeutas, que participan en la recuperación funcional de los pacientes con movilidad reducida.
Atención hospitalaria sin salir de casa
La unidad dispone de 45 camas y está orientada principalmente a personas mayores, pacientes crónicos y personas frágiles que requieren cuidados hospitalarios, pero cuyo estado clínico permite continuar el tratamiento en su domicilio. Este sistema evita desplazamientos al hospital y favorece una atención más personalizada, además de reducir el impacto personal, familiar y social que puede conllevar un ingreso.
Para acceder a este recurso, el paciente debe encontrarse clínicamente estable, contar con un diagnóstico establecido y seguir un tratamiento que posteriormente puede ser ajustado por el equipo sanitario en función de su evolución.
Un equipo multidisciplinar
El servicio está integrado por seis médicos especialistas, nueve enfermeras, una supervisora, tres fisioterapeutas, una auxiliar de enfermería, un celador, un chófer y una auxiliar administrativa. Su área de cobertura comprende Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Guía y Gáldar.
Entre las patologías que se tratan con mayor frecuencia figuran la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las neumonías, las infecciones urinarias que requieren antibióticos intravenosos, además de cuidados postquirúrgicos y otros tratamientos especializados que pueden administrarse de forma segura en el domicilio.
Nuevos programas y alta valoración de los pacientes
La Hospitalización a Domicilio también ha reforzado la fisioterapia domiciliaria y desarrolla, junto a los servicios de Hematología, Oncología y Farmacia Hospitalaria, programas de quimioterapia y transfusiones en casa. Además, trabaja en la implantación de sistemas de telemonitorización que permitirán controlar a distancia las constantes vitales de los pacientes para aumentar la seguridad durante el seguimiento.
La buena acogida del servicio también queda reflejada en la valoración de los usuarios. Según la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria correspondiente al primer semestre de 2026, la unidad obtuvo una puntuación de 9,2 sobre 10, situándose entre los servicios mejor valorados del Hospital Doctor Negrín junto a la cirugía ambulatoria.
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