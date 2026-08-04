Maspalomas se llenará de color y solidaridad el próximo 15 de agosto con el estreno de la Servatur Rainbow Family, una carrera abierta a familias, corredores y participantes de todas las edades que destinará parte de su recaudación a la Fundación Canaria Pequeño Valiente.

La cita se celebrará en el Parque Europeo, en San Bartolomé de Tirajana, y combinará deporte, polvos de colores Holi y música en directo con la actuación de Los Salvapantallas. El evento forma parte del 50 aniversario de Servatur y contará con una modalidad participativa de 1,6 kilómetros y otra competitiva de cinco kilómetros.

El objetivo es convertir el deporte en una jornada de convivencia y, al mismo tiempo, recaudar fondos para proyectos dirigidos a niños y niñas con cáncer y sus familias.

Maspalomas estrena una carrera de colores para ayudar a niños con cáncer / La Provincia

Una milla para correr, caminar o disfrutar en familia

La primera salida será la Rainbow Family Mile, prevista para las 19.30 horas. El recorrido tendrá una distancia de 1.609 metros y podrá completarse caminando, trotando o corriendo.

Esta modalidad está pensada para familias, grupos de amigos y personas que deseen participar sin competir. Tanto la salida como la meta estarán situadas en el Parque Europeo.

Los tradicionales polvos de colores Holi acompañarán a los participantes durante una prueba concebida como una experiencia festiva, inclusiva y abierta a distintas edades y condiciones físicas.

«No importa la edad ni la condición física», destacó el presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Jerez. «Lo importante no es llegar el primero; lo importante es formar parte de una gran marea de solidaridad», añadió.

Una carrera de cinco kilómetros para subir el ritmo

Tras la prueba familiar llegará el turno de la Rainbow 5K, cuya salida está prevista para las 20.00 horas.

Esta modalidad competitiva ofrecerá un recorrido de 5.000 metros y está dirigida a quienes quieran disputar una carrera más exigente. La organización espera reunir a corredores de distintos puntos de las Islas.

El programa busca combinar el carácter deportivo de la prueba con un ambiente desenfadado y accesible. La jornada continuará con música y actividades vinculadas a la celebración del medio siglo de trayectoria de Servatur.

Cada inscripción ayudará a Pequeño Valiente

Parte del importe recaudado con las inscripciones se destinará a la Fundación Canaria Pequeño Valiente, que acompaña a menores con cáncer y a sus familias durante el proceso de la enfermedad.

José Jerez subrayó que la colaboración permitirá seguir desarrollando proyectos de apoyo. «Cada inscripción ayuda a que podamos continuar haciendo realidad iniciativas que acompañan a las familias en los momentos más difíciles», señaló.

El presidente de la entidad defendió la capacidad del deporte para generar cambios y llamó a la ciudadanía de Gran Canaria a participar en la carrera.

«Cuando las empresas y las entidades sociales unen sus fuerzas, ocurren cosas maravillosas», afirmó. Para Jerez, el evento demuestra que «el éxito también se mide por la capacidad de ayudar a los demás».

Servatur celebra sus 50 años con una cita solidaria

La carrera se integra en los actos conmemorativos por el 50 aniversario de Servatur Hotels & Resorts.

El consejero delegado de la compañía, Michael Lund Jensen, calificó de «gran orgullo» la participación de la cadena en una iniciativa que combina deporte, turismo y acción social.

Según explicó, la prueba busca dinamizar Maspalomas y generar un impacto positivo tanto para residentes como para visitantes. También destacó su capacidad para promover hábitos saludables, fortalecer la comunidad local y proyectar el sur de Gran Canaria como un destino para compartir experiencias.

El Ayuntamiento destaca su carácter inclusivo

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, señaló que la carrera reúne «deporte, inclusión y solidaridad en familia».

El Ayuntamiento apoya la celebración por tratarse de una actividad abierta a la ciudadanía y orientada a promover hábitos saludables, diversidad y respeto a través del deporte.

El alcalde también puso en valor el componente solidario de la prueba y la colaboración con Pequeño Valiente. «Esta alianza garantiza una jornada inolvidable, solidaria y desenfadada para todos los asistentes», afirmó.

Inscripciones abiertas para una tarde de deporte y música

La I Servatur Rainbow Family Maspalomas mantiene abierto su periodo de inscripción. La propuesta está diseñada para reunir tanto a deportistas habituales como a personas que simplemente quieran caminar, compartir la experiencia en familia o colaborar con una causa solidaria.

La cita tendrá lugar el 15 de agosto en el Parque Europeo, con la salida de la milla a las 19.30 horas y la carrera de cinco kilómetros a las 20.00.

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La prueba está organizada por Top Time Eventos y cuenta con el respaldo de Servatur Hotels & Resorts y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, además de varias entidades colaboradoras.