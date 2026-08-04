Una paciente pasa 59 días con un fragmento de aguja en la pelvis tras someterse a una intervención en el Materno

Una paciente de Gran Canaria ha presentado una querella criminal por la asistencia sanitaria recibida en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Los hechos se remontan al 19 de agosto del pasado año, cuando la mujer -que prefiere preservar su anonimato- se sometió a una histerectomía. Según recoge el documento, durante la operación se rompió una aguja de sutura y uno de sus fragmentos permaneció alojado en la pelvis unos 59 días.

La presencia de este material quedó reflejada en los informes médicos elaborados durante el ingreso. La afectada fue informada de lo sucedido después de la intervención, si bien recibió el alta solo dos días después de la realización del procedimiento quirúrgico, con el cuerpo extraño todavía en su organismo.

Con base en la información difundida por su representante legal, los documentos identifican como cirujana principal a la doctora A.M. «La querella solicita que se investigue la actuación de dicha facultativa y de otros profesionales que intervinieron en el proceso asistencial, sin que exista actualmente resolución judicial alguna que declare responsabilidad de ninguna de las personas afectadas», reza parte del texto.

Radiografía y ecografía

Casi un mes después de la cirugía, el 16 de septiembre de 2025, la paciente se realizó una radiografía en el Hospital Vithas Las Palmas y la prueba volvió a mostrar la presencia de un fragmento metálico intrapélvico compatible con una aguja quirúrgica. El hallazgo también fue confirmado a través de una ecografía.

La querellante también afirma que el 6 de septiembre acudió al servicio de Urgencias del Hospital Materno Infantil por sufrir un episodio de sangrado vaginal. Ahora bien, según expone, esta asistencia no aparece en la copia de la historia clínica que posteriormente le fue entregada. Por ello, solicita que la investigación determine si la atención se produjo, qué pruebas o actuaciones se practicaron y que se aclare el motivo por el cual no figura en la documentación facilitada. La mujer sostiene además que, durante aquella asistencia, se le comunicó que el sangrado podía estar relacionado con un desplazamiento del fragmento o con una posible expulsión espontánea.

La extracción del objeto fue programada por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para el 8 de octubre de 2025. Sin embargo, la versión recogida en la querella sostiene que el procedimiento fue cancelado el día anterior debido a que la facultativa que debía realizarlo, la doctora A. M., se encontraba de baja. La paciente garantiza que, tras la cancelación, no se le asignó inmediatamente otro equipo quirúrgico ni una nueva fecha cercana. También informa de que acudió personalmente al hospital para preguntar por la reprogramación y que se le trasladó que la intervención continuaba pendiente. Ante esta situación, decidió volver al Hospital Vithas Las Palmas. Allí, fue sometida a una laparoscopia el 17 de octubre para localizar y retirar el cuerpo extraño.

Entre las diligencias solicitadas se encuentra una auditoría completa de la historia clínica electrónica de la paciente con el fin de conocer qué profesionales accedieron a ella, desde qué perfiles se efectuaron las consultas, las fechas, las horas y los terminales utilizados. La querella también pide que se compruebe si se incorporó, modificó o eliminó alguna información clínica y si, eventualmente, pudieron utilizarse credenciales o perfiles profesionales diferentes a los de las personas que en realidad efectuaron alguna actuación.

La facultativa que practicó la cirugía asegura que no tiene constancia de que la mujer haya presentado ninguna reclamación

Asimismo, la mujer pide que se esclarezcan determinadas actuaciones atribuidas al doctor A.A., un médico de Atención Primaria del SCS, ya que este profesional habría participado en gestiones asistenciales y comunicaciones relacionadas con el proceso, además de haber mantenido contacto con otros facultativos. Por otro lado, insta a investigar las circunstancias en las que habría accedido a las dependencias internas y áreas quirúrgicas del Hospital Materno Infantil vestido con bata sanitaria, pese a no prestar servicio en este centro, así como su presencia junto a la paciente tanto antes como después de la intervención.

Además de la querella criminal, la mujer ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el SCS. ¿El objetivo? Determinar si existió un funcionamiento anormal del servicio público y, si es así, valorar la posible indemnización por los daños físicos, psicológicos, morales y económicos que afirma haber sufrido. También ha solicitado a la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria la adopción de medidas cautelares destinadas a proteger la integridad de su historia clínica, limitar accesos no justificados a sus datos sanitarios y garantizar su separación asistencial de los profesionales afectados por los procedimientos.

Traslado provisional

Entre las medidas reclamadas, figura el traslado o la adscripción provisional del médico de Atención Primaria fuera del centro de salud en el que trabaja por tratarse del que le corresponde a los padres de la paciente. De forma alternativa, solicita cualquier otra medida organizativa que permita impedir contactos accidentales con la mujer o sus familiares.

La paciente ha formulado además una reclamación deontológica ante el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, que deberá examinar los hechos desde la perspectiva de las obligaciones éticas y profesionales aplicables. Todos los procedimientos continúan pendientes de investigación y resolución. Ahora, el juzgado competente, el SCS, la Gerencia de Atención Primaria y el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas deberán esclarecer los hechos denunciados y determinar si se deriva de ellos algún tipo de responsabilidad penal, administrativa, deontológica o patrimonial.

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Por su parte, la doctora A. M., la facultativa responsable de practicar la histerectomía, aseguró ayer a este medio que, por el momento, no tiene constancia de que la paciente haya presentado ninguna reclamación. «Desde el momento que la presente, estudiaremos el caso y le responderemos por los cauces oficiales», concluyó.