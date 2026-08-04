Prealerta por viento en Canarias: Gran Canaria prevé rachas de entre 70 y 80 km/h

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado la alerta por vientos en La Gomera y la situación de prealerta en el resto de las islas del archipiélago canario, medida que entrará en vigor a partir de la medianoche. La decisión responde a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que anuncia un flujo del nordeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

La intensificación del viento dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas altas, medianías y áreas expuestas al alisio.

La Gomera, la isla más afectada por la alerta por viento

En La Gomera, isla donde el nivel de aviso se eleva a alerta, se prevén rachas que podrán alcanzar y superar los 90 km/h. Los mayores efectos del temporal se concentrarán en las medianías del sur, este y oeste, extendiéndose de forma más aislada y local a franjas del litoral sur de la isla colombina.

Prealerta en el resto del archipiélago canario

En cuanto al resto de las islas, se espera que el viento sople con fuerza y deje rachas de entre 70 y 80 km/h en los siguientes puntos clave: