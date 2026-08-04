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Prealerta por viento en Canarias: Gran Canaria prevé rachas de entre 70 y 80 km/h

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias decreta la máxima atención en La Gomera y activa el aviso preventivo en el resto de las islas a partir de esta medianoche

Jornada anterior de fuerte viento

Jornada anterior de fuerte viento / ED / LP

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Bruno Betancor

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado la alerta por vientos en La Gomera y la situación de prealerta en el resto de las islas del archipiélago canario, medida que entrará en vigor a partir de la medianoche. La decisión responde a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que anuncia un flujo del nordeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

La intensificación del viento dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas altas, medianías y áreas expuestas al alisio.

La Gomera, la isla más afectada por la alerta por viento

En La Gomera, isla donde el nivel de aviso se eleva a alerta, se prevén rachas que podrán alcanzar y superar los 90 km/h. Los mayores efectos del temporal se concentrarán en las medianías del sur, este y oeste, extendiéndose de forma más aislada y local a franjas del litoral sur de la isla colombina.

Prealerta en el resto del archipiélago canario

En cuanto al resto de las islas, se espera que el viento sople con fuerza y deje rachas de entre 70 y 80 km/h en los siguientes puntos clave:

Noticias relacionadas y más

  • Gran Canaria y Tenerife: Rachas relevantes en las vertientes sureste y oeste de ambas islas, así como en las cumbres grancanarias.
  • El Hierro: Rachas muy fuertes en las cumbres de la isla.
  • La Palma: Viento intenso en el municipio de El Paso y zonas altas, extendiéndose a cotas más bajas del oeste de Cumbre Vieja.
  • Lanzarote y Fuerteventura: En las zonas de interior y en la vertiente sur de las islas orientales, los golpes de viento serán menos probables y de menor intensidad.

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