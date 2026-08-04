Así puedes recorrer desde casa la Cueva de Los Candiles: uno de los yacimientos más enigmáticos de Gran Canaria
El Cabildo lanza una visita virtual que acerca las últimas investigaciones sobre este enclave arqueológico y ofrece una nueva interpretación de las sociedades indígenas desde la perspectiva de género
Entrar en uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de Gran Canaria ya es posible sin salir de casa. El Cabildo de Gran Canaria ha presentado una visita virtual a la Cueva de Los Candiles, un recorrido audiovisual que permite descubrir este enclave del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, al tiempo que acerca al público las investigaciones más recientes sobre las antiguas comunidades indígenas de la isla.
La iniciativa amplía las visitas guiadas organizadas el pasado mes de marzo y facilita el acceso a un espacio cuyo recorrido está condicionado por la compleja orografía y las condiciones meteorológicas del entorno. Además de mostrar el yacimiento, el proyecto explica los trabajos científicos y de conservación que se desarrollan para garantizar su preservación.
Una nueva mirada sobre la sociedad indígena
El recorrido cuenta con la participación de la arqueóloga Verónica Alberto Barroso, la técnica de El Museo Canario, Teresa Delgado Darias, y la conservadora-restauradora Cristina Ojeda, quienes ofrecen una nueva interpretación del enclave a partir de las representaciones femeninas y de las relaciones de género en la sociedad prehispánica grancanaria.
La producción analiza los más de 300 grabados rupestres conservados en la cueva, en su mayoría triángulos invertidos, poniéndolos en relación con otras evidencias arqueológicas, como las figurillas de barro halladas en contextos domésticos. A partir de ellas se reflexiona sobre el cuerpo femenino, la fertilidad, la gestación, los ciclos de la vida y el universo simbólico de las primeras poblaciones de Gran Canaria.
Además, el documental incorpora los avances del proyecto de investigación SEVIOCAN, impulsado por El Museo Canario, que está permitiendo revisar las fuentes etnohistóricas y plantear nuevas interpretaciones sobre aspectos como el denominado engorde prenupcial o las distintas formas de violencia existentes en aquellas sociedades.
Un enclave único en Gran Canaria
La Cueva de Los Candiles se encuentra en el Risco Chapín, dentro de la Caldera de Tejeda, y destaca por albergar la mayor concentración de figuraciones púbicas documentada en la isla. Excavada artificialmente en la roca y situada en una posición dominante sobre el paisaje, su ubicación apunta a un posible uso ritual más que doméstico.
En los últimos años, el enclave ha sido objeto de diversas actuaciones de conservación preventiva, entre ellas la instalación de una pasarela elevada para las visitas, trabajos de limpieza y consolidación, estudios sobre las sales que afectan a los grabados y un seguimiento microclimático destinado a garantizar la preservación de este frágil patrimonio arqueológico.
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