Puertos Canarios frenó la petición de Mogán para la prórroga del puerto al considerar que cedió la concesión a la empresa que lo construyó

El Gobierno de Canarias, a través de Puertos Canarios, frenó la solicitud de prórroga de la concesión del Puerto de Mogán solicitada por el Ayuntamiento al considerar que éste cedió la concesión y sus derechos a la empresa que lo construyó y que actualmente explota las instalaciones. El organismo autonómico fundamenta su decisión en que la Administración local ya no tiene la condición de concesionaria y, por tanto, carece de legitimación para iniciar este procedimiento. Así lo señala el informe de Puertos Canarios, rubricado por su gerente, Gilberto Moreno, en una resolución firmada el 23 de julio de 2026. El documento concluye que la facultad para solicitar la ampliación del plazo corresponde a la mercantil Puerto de Mogán S.A., que es el concesionario actual.

Finalización de la concesión y rescate de la Administración

El origen del expediente se remonta al 27 de febrero de 1981, cuando el Consejo de Ministros otorgó al Ayuntamiento de Mogán una concesión de dominio público portuario por un periodo de 50 años. El 7 de mayo de 1987, el Pleno municipal acordó ceder a Puerto de Mogán S.A. el uso de las instalaciones y la explotación correspondiente a la zona deportiva. En ese acuerdo, el Ayuntamiento incorporó una cláusula por la que se reservaba la posibilidad de solicitar una prórroga cuando se produjeran la finalización de la concesión y su rescate por parte de la Administración.

El Consistorio "es un tercero carente de legitimación para promover la tramitación de la prórroga"

Sin embargo, la resolución firmada por Moreno señala que ninguna de las dos circunstancias establecidas por el acuerdo municipal se han cumplido, debido a que la concesión continúa vigente hasta 2031 y no se ha iniciado un procedimiento de rescate. Además, en el escrito considera que el Ayuntamiento de Mogán es "un tercero carente de legitimación para promover la tramitación de la prórroga extraordinaria".

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sostuvo en el último pleno que en el acta de la sesión plenaria de 1987 "el Ayuntamiento se reserva la solicitud de prórroga de la mencionada concesión" y confirmó que continuará reclamándola hasta que venza en 2031. Por su parte, el concejal de NC-BC, Juan Manuel Gabella, considera que esta posición es "temeraria, irresponsable y puede ocasionar perjuicio económico al Ayuntamiento de Mogán y a los usuarios del puerto".

Gabella considera que el Consistorio cedió todos sus derechos en 1987 y afirma que "la nueva ley sectorial dice que solo los concesionarios pueden solicitar la prórroga". Además, considera que el gobierno local "está perjudicando al interés general porque se está entrometiendo sin legitimación entre la empresa Puerto de Mogán S.A. y los usuarios del puerto".