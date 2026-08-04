LA PROVINCIA sortea 2 entradas dobles para AirSansa - SANSA XL, la gran cita de la música electrónica del verano en Maspalomas

El verano en Gran Canaria sigue sumando grandes citas musicales y una de las más esperadas llegará el próximo 15 de agosto con AirSansa - SANSA XL, un evento que convertirá el Aeródromo de Maspalomas en el punto de encuentro para los amantes de la música electrónica y las experiencias al aire libre.

Con una propuesta que combina música, ambiente festivo y una cuidada producción, la cita se desarrollará desde las 15:00 hasta las 00:00 horas, ofreciendo nueve horas ininterrumpidas de música en uno de los espacios más singulares del sur de la isla.

Con motivo de esta celebración, LA PROVINCIA quiere acercar el evento a sus lectores con el sorteo de dos entradas dobles, una oportunidad para disfrutar de una jornada marcada por la mejor música electrónica y un ambiente único.

Un cartel encabezado por Andhim y grandes referentes de la escena electrónica

AirSansa - SANSA XL reunirá sobre el escenario a algunos de los nombres más destacados de la escena electrónica nacional e internacional. El dúo alemán Andhim, reconocido por su característico sonido y por actuar en algunos de los festivales más importantes del mundo, lidera un cartel pensado para mantener la energía durante toda la jornada.

Junto a ellos actuarán Yas Cepeda, Lospicy, Bandi2, Dani Aguilar B2B Juanlu y Mike Tekklas, artistas que completan una programación que recorrerá diferentes estilos de la música electrónica para ofrecer una experiencia pensada tanto para los seguidores habituales del género como para quienes buscan disfrutar de una gran fiesta de verano.

La combinación del entorno del Aeródromo de Maspalomas, la puesta en escena y el line up convierten a AirSansa - SANSA XL en una de las propuestas musicales más atractivas del calendario estival en Gran Canaria.

Vive el verano con LA PROVINCIA

En LA PROVINCIA queremos acercar a nuestros lectores las mejores experiencias de y entretenimiento que se celebran en las islas.

Por ello, ponemos en marcha este nuevo sorteo para que dos afortunados puedan disfrutar gratuitamente de una de las fiestas más esperadas del verano.

Un festival que promete una jornada inolvidable: SANSA XL se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más atractivos del verano en , reuniendo a artistas de diferentes estilos en un entorno único.

La cita arrancará con apertura de puertas a las 15:00 horas y ofrecerá nueve horas de música y entretenimiento, convirtiéndose en el plan perfecto para quienes buscan vivir una experiencia diferente durante la temporada estival.

El evento se celebrará en el Aeródromo de Maspalomas, un espacio que combina piscina, zona de ocio y un ambiente exclusivo pensado para disfrutar de la música en directo.

En LA PROVINCIA seguimos apostando por acercar a nuestros lectores las mejores propuestas de ocio, cultura, música y entretenimiento que se celebran en Canarias. Por ello, lanzamos un nuevo sorteo con el que dos afortunados podrán conseguir una entrada doble para disfrutar de AirSansa - SANSA XL, una de las citas musicales más esperadas del verano.

Con una propuesta que combina música electrónica, un ambiente al aire libre y una cuidada producción, SANSA XL se ha consolidado como uno de los eventos imprescindibles del calendario estival en Gran Canaria. La cita reunirá a artistas de primer nivel en un escenario singular, ofreciendo una experiencia que va mucho más allá de un festival convencional.

El evento se celebrará el 15 de agosto, en horario de 15:00 a 00:00 horas, en el Aeródromo de Maspalomas, donde los asistentes podrán disfrutar de nueve horas ininterrumpidas de música en un entorno pensado para vivir una jornada única, marcada por el mejor ambiente y algunos de los nombres más destacados de la escena electrónica.

Un cartel con artistas de peso

AirSansa - SANSA XL reunirá sobre el escenario a una cuidada selección de artistas y DJs que convertirán el Aeródromo de Maspalomas en el epicentro de la música electrónica durante toda la jornada. El cartel estará encabezado por Andhim, el reconocido dúo alemán con una amplia trayectoria internacional, acompañado por Yas Cepeda, Lospicy, Bandi2, Dani Aguilar B2B Juanlu y Mike Tekklas, una combinación de talentos que promete una experiencia musical vibrante y una sesión continua de ritmos electrónicos desde las 15:00 hasta la medianoche.

Esta propuesta reúne diferentes estilos dentro de la electrónica, ofreciendo una programación pensada para que el público disfrute de una tarde y noche de música, baile y un ambiente único en uno de los enclaves más singulares del sur de Gran Canaria.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo. LA PROVINCIA ofrecerá a sus lectores la posibilidad de entrar en el sorteo de 10 entradas dobles, que permitirán acceder gratuitamente al evento junto a un acompañante.

Los interesados deberán seguir los pasos a continuación:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Ser mayo de 25 años. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

Entre todos los participantes se sortearán dos entradas dobles, que permitirán a los ganadores asistir acompañados a AirSansa - SANSA XL el próximo 15 de agosto de 2026.

Se recomienda rellenar el formulario cuanto antes para no quedarse fuera de esta oportunidad de vivir una de las citas más atractivas del verano de Gran Canaria.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se celebrará el jueves 13 de agosto, al mediodía, entre todas las personas que hayan completado correctamente el formulario de participación.

Una vez realizado el sorteo, LA PROVINCIA contactará con los ganadores utilizando los datos facilitados durante la inscripción para informarles del procedimiento de entrega de las entradas.

Por este motivo, es importante que revises y mantengas actualizada tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

No dejes pasar esta oportunidad de vivir una de las grandes citas musicales del verano en Gran Canaria y participa para conseguir una de las dos entradas dobles que LA PROVINCIA pone a disposición de sus lectores.

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en la fiesta! 🎶🔥